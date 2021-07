Benedetta Parodi e Fabio Caressa sotto l’occhio del ciclone. La coppia tanto amata posta una foto dopo 22 anni di matrimonio che fa sognare i fan

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una bellissima coppia, da 22 anni! Hanno tre figli, una dei tre ha raggiunto un bellissimo traguardo di cui sono molto orgogliosi.

Benedetta è una conduttrice televisiva, scrittrice e giornalista italiana di successo. Classe 1972, è conosciuta principalmente per programmi di cucina, nei quali si diletta a presentare le ricette, preparandole in diretta. I programmi che l’hanno resa famosa sono: I menù di Benedetta e Bake off Italia. In seguito, ha scritto dei libri che trattano la stessa tematica, ma anche un libro di favole, intitolato Le fate a metà.

Fabio è un giornalista sportivo, telecronista e conduttore televisivo italiano molto amato. Classe 1967, è seguito dal pubblico per i suoi grandi contributi in ambito calcistico, in veste di cronista ha anche prestato la propria voce per per il videogioco per pc e console prodotto da EA Sports, esperienza che si è protratta fino alle edizioni del 2014. Inoltre è la voce ufficiale dei videogiochi PES 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.

Entrambi sono molto amati e seguiti dal pubblico a casa, infatti un recente post pubblicato nel profilo Instagram ufficiale della Parodi ha creato non poco scalpore.

Benedetta e Fabio, la foto racconta tutta la verità sulla loro storia

Dopo le ultime polemiche scoppiate nelle stories di Benedetta Parodi, ci sono ancora novità sull’amata conduttrice. Insieme a Fabio Caressa, sono una bellissima coppia che sta da 22 anni insieme. Affrontare per un lungo periodo il matrimonio non è facile, ogni relazione vive i suoi alti e bassi e proprio per questo raggiungere la felicità è un arduo obiettivo, ma non impossibile.

Il post della Parodi dimostra che: l’amore vince su tutto! Ecco il post:

Innamorati, belli e di successo. Sono due professionisti nei loro settori. Amano la loro famiglia, soprattutto i figli che sono il loro dono più prezioso. Sicuramente in 22 anni di matrimonio saranno successe tante cose, ma amarsi e rispettarsi, sono gli ingredienti, nono tano segreti, per vivere felici il più a lungo possibile. Un vero esempio per tutte le coppie che sperano di avere una storia d’amore lunga e brillante come la loro