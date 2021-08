Test: guarda l’immagine e scopri la tua paura più grande

Il test di oggi riguarda le tue paure. Qual è la tua paura più grande? Scoprilo insieme a noi con il test psicologico. Mettiti alla prova

Il test di oggi riguarda le tue paure. Tutti hanno paura di qualcosa. Si tratta di un comportamento che nasce spontaneo, causato da traumi del passato o timori che arrivano nella nostra vita e rischiano di diventare vere e proprie paure. Non è semplice riconoscere i propri timori, non tutti sono in grado di farlo perché serve molta lucidità.

A volte può capitare di pensare di aver paura di qualcosa ma, una volta affrontata quell’esperienza, scopriamo che, al contrario, non ci faceva così paura come immaginavamo in principio. Questo capita perché ci facciamo guidare troppo spesso dall’istinto, che può ingannarci o deviarci. Ed è una cosa che capita più spesso di quanto tu possa pensare.

La paura può avere diverse origini ed è proprio ciò che vogliamo scoprire attraverso il test di oggi. Potrai scoprire alcuni aspetti della tua personalità dei quali non conoscevi nemmeno l’esistenza. Si tratta di piccole sfumature del tuo carattere che possono portarti ad avere paura di qualcosa o di qualcuno, dipende dalle occasioni e dai momenti.

- Advertisement -

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Ti potrebbe interessare anche – Temptation Island li aveva messi a dura prova, ora decidono di sposarsi in una location da sogno

Qual è la tua paura più grande?

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono quattro personaggi che si stanno salutando. Ognuno procede per la sua strada, senza rendersi conto che, a breve, potrebbe arrivare un pericolo importante. Davanti ad ognuno dei quattro personaggi, infatti, c’è un ostacolo che potrebbe far finire male la nostra storia.

Tu devi scegliere quale di questi quattro ragazzi faresti fermare. A quali di questi quattro personaggi daresti l’allarme per evitare la catastrofe? Se fossi vicino a loro, chi aiuteresti, a chi daresti la priorità? Devi decidere quale delle quattro situazioni, secondo te, è la più pericolosa. Usa l’istinto, non pensarci troppo, questo non è un quiz a premi!

In base alla tua scelta potrai scoprire qual è la tua paura più grande. Ad ogni opzione corrisponde un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Potrai quindi scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno conosci. Quando avrai fatto la tua scelta, scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test.

Leggi anche – Belen Rodriguez si mostra in bikini dopo il parto: ma come è possibile!

Le soluzioni del test: hai scelto il ragazzo A

Il personaggio con la lettera A sta per cadere in un tombino aperto. Lui è distratto e quindi non lo vede. Se hai deciso di allertare proprio lui, questo vuol dire che la tua più grande paura dipende da una brutta esperienza vissuta alcuni anni fa. Si tratta di un errore che hai commesso e che hai paura di poter ripetere nuovamente.

Hai paura del tuo futuro, non prendi mai decisioni difficili da solo, hai sempre bisogno del sostegno degli altri per fare la tua scelta. Questo è un atteggiamento che non piace molto agli altri, che a volte ti consigliano male. Dovresti migliorare sotto questo aspetto, nessuno è perfetto e tutti possono commettere un errore nella vita, è umano.

Ai nostri lettori è piaciuto molto – Ballando con le Stelle, nuovo colpo di Milly Carlucci: arriva il più ‘fashion’ di tutti

Hai scelto il ragazzo B

Il secondo personaggio, quello con la lettera B, sta per mettere un piede su un rastrello. Un episodio del genere potrebbe comportare diversi problemi e sicuramente sarebbe molto doloroso, oltre che pericoloso per la sua salute. Hai deciso di fermare proprio lui? Bene, questo vuol dire che hai molta paura di fidarti delle persone che ti circondano.

Il motivo di questo timore viene dal passato. Probabilmente hai avuto una forte delusione (o più di una) da qualcuno per il quale nutrivi particolare stima e fiducia. Questo episodio rappresenta un trauma per te. Temi che gli altri possano approfittarsi di te e raggirarti, per questo sei sempre molto attento a tutto ciò che fai. Prova ad essere più istintivo e a fidarti di più delle tue emozioni.

Ti potrebbe interessare anche – Pensi davvero di essere nella classifica dei segni più saggi dello zodiaco? Scoprilo subito

Le soluzioni del test: hai scelto il ragazzo C

Il personaggio contrassegnato dalla lettera C sta andando contro un albero perché guarda da un’altra parte. Questa situazione potrebbe causargli un grosso dolore fisico. Se hai scelto di avvertirlo del pericolo, vuol dire che nella vita temi per l’incolumità degli altri. Forse ti preoccupi maggiormente delle persone che ami che di te stesso.

Hai paura che una persona cara possa star male o che ti possa lasciare da un momento all’altro. Per qualcuno potrebbe essere qualcosa di sciocco, per te invece è una cosa seria, perché temi tutto ciò che non puoi controllare, come una malattia grave o un incidente. Le malattie e la morte fanno parte della nostra vita, dovresti iniziare ad accettarlo con maggiore serenità.

Leggi anche – Laura Chiatti e Marco Bocci, colpo di scena clamoroso nella favola d’amore: fan stupefatti

Hai scelto il ragazzo D

Il quarto personaggio, quello contrassegnato dalla lettera D, sta per attraversare la strada ma rischia di essere investito da un’automobile. Può accadere quando effettuiamo un gesto con distrazione. Se per te è proprio lui a rischiare più di tutti, questo vuol dire che sei una persona particolarmente ansiosa e timorosa.

Hai paura degli eventi che la vita può riservarti, non sai come affrontarli e, a volte, vai totalmente nel panico. Non ti piace metterti in gioco perché non sei alla ricerca di nuove avventure, tendi sempre a rimandare le questioni importanti della tua vita. Dovresti provare a respirare ogni tanto e a calmarti, in questo modo riuscirai anche a goderti qualche bel momento insieme alle persone più care.

Un test che è piaciuto molto ai nostri lettori – Test: dimmi come tieni la penna e scoprirai la tua vera personalità

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua più grande paura? Il profilo abbinato corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!