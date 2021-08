Ballando con le Stelle sta affinando il suo parterre di concorrenti, ed arriva un nome che fa tremare tutti, saranno scintille

Federico Fashion Style è il top dei parrucchieri! Stimato professionista del settore, non perde occasione per fare delle battute e far ridere le sue clienti, dimostrando tutto il suo temperamento allegro e irriverente!

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è nato ad Anzio, classe 1989. Fin da piccolo, a soli 5 anni ha dimostrato la sua più grande passione: i capelli! Già in tenera età si divertiva ad acconciare i capelli della mamma, fino a quando crescendo ha raggiunto piena consapevolezza del suo sogno, diventare un hair stylist di successo!

Federico Fashion Style non è come tutti gli altri parrucchieri. Ultimamente sono in circolo delle news interessanti sul suo futuro lavorativo. E’ unico nel suo genere, spumeggiante e fresco, è un toccasana per la salute del capello e anche mentale delle sue affezionatissime clienti. Nella serie in onda su Real Time chiamata Il salone delle Meraviglie, il pubblico può conoscerlo in maniera più approfondita, soprattutto per il suo modo di interagire.

Sa ben consigliare le sue clienti dandogli sempre il massimo del risultato! Una qualità molto evidente, anche perché adesso è reduce da un grande successo: ha un nuovo negozio sulle colline del Vomero a Napoli!

Traguardi e proseguimenti di carriera non mancano, anche perché ha appena fatto una dichiarazione che ha fatto impazzire le fan!

Federico Fashion Style a Ballando con le Stelle!

Parrucchiere di talento e confidente di segreti, come si fa a fare a meno di lui? Grandissimo amico di Vip del calibro di Valeria Marini, sua fedelissima cliente, e anche dell’influencer più chiacchierata del momento, Giulia de Lellis. Di recente protagonista di un dettaglio che ai fan non è passato inosservato, torna a far parlare di sé.

Federico adora stare sotto i riflettori, carismatico e fotogenico, non può che essere favorevole a partecipare a programmi di successo. Uno di questi è proprio l’attesissimo Ballando con le Stelle!

Lui stesso ha dichiarato: “Se so ballare almeno la metà di quanto so tagliare i capelli? Chi vivrà vedrà. Se andrò a Ballando con le Stelle lo scoprirete!”. Senza dubbio gli piacerebbe anche essere un concorrente del Grande Fratello Vip, ma niente è certo.

Ciò che è sicuro e che Federico è inarrestabile, se lo si vedrà in televisione non potrà che essere uno dei concorrenti più attesi e più amati!