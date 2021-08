Test: dimmi come tieni la penna e scoprirai la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda una nostra abitudine. In base a come tieni la penna potrai scoprire alcuni dettagli della tua vera personalità

Oggi ti proponiamo un test che ha avuto un grosso successo sul web. Vogliamo analizzare una tua abitudine per scoprire qualcosa in più su di te e sul tuo carattere. A volte compiamo dei gesti in maniera totalmente istintiva, senza nemmeno pensarci. Questi gesti ci accompagnano per tutta la vita perché li ripetiamo tutti i giorni.

Ce ne sono tantissimi e ognuno ha le sue abitudini o i suoi modi di fare. In alcuni casi, può capitare che le esperienze della nostra vita possano condizionare alcuni gesti che compiamo quotidianamente. In questo modo, possiamo costruire nel tempo una personalità e un carattere che ci contraddistingue.

Con il test di oggi vogliamo provare a comprendere proprio alcuni aspetti della tua personalità che, forse, non pensavi nemmeno di conoscere. Questi test riescono a ricostruire alcuni dettagli del tuo carattere che, fino ad oggi, potrebbero essere rimasti nascosti o che non hai mai compreso fino in fondo di avere.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Adesso sei quasi pronto per cominciare, manca poco.

Come tieni la penna?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono i tre modi più comuni di tenere la penna quando scriviamo. In base a come teniamo la penna tra le nostre mani è possibile scoprire alcuni dettagli della nostra personalità. La personalità è l’insieme di sentimenti, comportamenti ed atteggiamenti di un individuo.

Ed ognuno ha la sua personalità, distinguendosi dagli altri. Si tratta di un’attitudine che ci rende unici. Proprio per questo è utile comprendere la personalità di un individuo, in questo modo è possibile comprendere ogni aspetto del suo carattere. Le abitudini che abbiamo possono spiegare tante cose ed è proprio l’intento del test di oggi.

Adesso sei pronto per cominciare il test di oggi. Soltanto tu conosci la risposta corretta, perché riguarda una tua abitudine. Si tratta di un movimento che avrai ripetuto migliaia di volte nella tua vita. In base a come tieni la penna è possibile comprendere alcuni aspetti della tua personalità. Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni.

Ad ogni risposta corrisponde un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa.

Le soluzioni del test: 1) Tieni il pollice e l’indice vicini

Se tieni il pollice e l’indice vicini, come se volessi pizzicare la penna, questo vuol dire che sei una persona flessibile. A prima vista sembri in grado di gestire tutte le situazioni della tua vita attraverso l’intuito. Questo è vero, perché hai un istinto molto sviluppato e tendi a fidarti della tua prima impressione. Sai che raramente potrai sbagliarti.

Però ti concedi il beneficio del dubbio, quando rifletti bene puoi anche cambiare idea. Sei una persona intelligente e sai sempre cosa dire quando ti confronti con gli altri. Hai capacità diplomatiche, tendi a gestire i problemi cercando di creare armonia e provando ad interagire al meglio con gli altri. Sei autocritico e ammetti sempre quando sbagli.

Sei altruista e gentile con quelli che ti circondano. Ogni tanto può capitare che la tua sincerità dia fastidio a qualcuno, questo potrebbe portarti ad avere litigi con gli altri. Prima di dare un consiglio a qualcuno provi sempre a trovare le parole giuste, non hai voglia che qualcuno commetta degli errori a causa tua, non riusciresti a perdonartelo.

2) Metti il pollice sull’indice e scrivi con la penna sull’anulare

Se metti il pollice sull’indice e scrivi con la penna sull’anulare, questo vuol dire che sei una persona particolarmente riflessiva. Non ti fidi molto degli altri e sei abbastanza pessimista nella vita. Per questo motivo tendi a pensarci bene prima di prendere una decisione importante. Sei fedele, sia in amore che nell’amicizia e per questo gli altri si fidano molto di te.

Sei un buon leader perché sai gestire un gruppo e guidarlo verso grandi traguardi. Sei realista e questo ti aiuta molto, soprattutto in ambito lavorativo. Non ami le sorprese, non apprezzi particolarmente l’inaspettato. Per questo motivo, non corri mai un rischio e provi sempre ad organizzare tutto ciò che riguarda i tuoi impegni.

Hai un forte senso analitico, ti prepari bene prima di un evento importante. Sei schematico e provi sempre ad anticipare le mosse degli altri. Dovresti imparare a fidarti un po’ di più degli altri, delegare alcuni compiti potrebbe renderti la vita più facile. E avresti anche meno pressioni addosso, perché adesso è tutto sulle tue spalle.

Le soluzioni del test: 3) Pollice, indice e medio rimangono quasi tesi quando si tiene la penna

Se pollice, indice e medio rimangono quasi tesi quando si tiene la penna, questo vuol dire che hai molte difficoltà a prendere il comando. Le tue emozioni spesso prendono il sopravvento e non riesci a gestirle. Sei troppo preso dal punto di vista emotivo. A volte reagisci in modo troppo eccessivo e gli altri ti criticano per la tua scarsa capacità di ragionamento.

Il problema è che hai poca fiducia nei tuoi mezzi, non credi in te stesso e tutto ciò genera una grossa sfiducia in tutte le questioni più importanti della tua esistenza. A volte ti nascondi sotto un guscio e tendi ad essere troppo freddo, per questo motivo non hai molte amicizie e, troppo spesso, le poche persone che ti circondano scappano.

L’assenza di rapporti stabili ti ferisce ma non riesci a reagire, o comunque non lo fai mai nel modo giusto. A volte provi ad aggiustare le cose ma, in realtà, finisci per rovinarle definitivamente a causa della tua irruenza. Dovresti imparare ad amare maggiormente te stesso e ad apprezzarti di più. In questo modo potresti ottenere diversi successi in futuro.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, come tieni la penna quando scrivi? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!