Il caldo di questi giorni non solo ti piace ma vorresti, addirittura, che le temperature si alzassero ancora? Potresti essere uno dei segni più freddolosi dello zodiaco… oppure un serial killer?

Chi non vorrebbe indossare un bel maglione di lana, sorseggiare una cioccolata calda di fronte al camino ed addormentarsi sotto un plaid?

Per carità, non scherziamo! Agosto sta quasi per iniziare e tu pensi che il caldo potrebbe aumentare ancora di più?

Le opzioni sono due: o sei un serial killer (ci auguriamo di no) oppure sei una di quelle persone che hanno la stessa temperatura corporea di un pinguino.

Ah, aspetta, c’è anche una terza opzione: potresti trovarti nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

I segni più freddolosi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dei segni zodiacali

Quando qualcuno ha caldo o mal di testa ti viene chiesto spesso di usare le tue mani (congelate) per alleviare il loro disagio?

I tuoi piedi freddi sono stati l’origine di numerose litigate con i tuoi partner o con chiunque abbia dormito insieme a te?

Nel pieno dell’estate non puoi proprio dormire senza lenzuolo perché di notte, “si sa”, una leggera brezza si alza?

- Advertisement -

Ok, non sarai un serial killer per davvero ma forse sei uno dei segni più freddolosi di tutto lo zodiaco!

Per scoprire se abbiamo indovinato, non ti resta altro da fare che cercare il tuo segno tra i primi cinque di questa particolare classifica.

LEGGI ANCHE –> Sai ridere di te stesso? La risposta è sì se sei uno dei segni più autoironici dello zodiaco

Noi, al solo scrivere maglione o bevanda calda, stiamo già sudando: tu pensi che questo caldo ti piace ma non ti dispiacerebbe se le temperature si alzassero ancora?

Allora questa è decisamente la classifica che fa per te: pronto a vedere se sei uno dei segni più freddolosi in assoluto di tutto lo zodiaco?

Cancro: quinto posto

Nato nel pieno dell’estate ed amante di tutto ciò che è caldo, il Cancro è uno dei segni più freddolosi di tutto lo zodiaco.

Famosi per dormire con il piumino in qualsiasi stagione dell’anno, amanti di tutto ciò che può contribuire ad alzare la loro temperatura corporea (calzettoni di spugna, maglioni pelosi, coperte auto-riscaldanti), i nati sotto il segno del Cancro sono veramente freddolosi!

La loro stagione preferita è l’estate e vorrebbero che non finisse mai: il caldo non li spaventa assolutamente e non li vedrete mai con l’aria condizionata accesa!

Scorpione: quarto posto

Il caldo è tutto quello che gli Scorpioni vogliono: beh, certo, oltre ad essere i più bravi nel loro lavoro e anche alla dominazione del mondo!

Un nato sotto il segno dello Scorpione, infatti, anche se non lo ammetterebbe mai è un vero freddoloso. Stoico e resiliente, il caldo non gli fa… ehm, né caldo né freddo!

Per uno Scorpione il freddo è il vero nemico: lo indebolisce, lo irrita e gli crea numerosi problemi. Sono dei veri freddolosi!

LEGGI ANCHE –> La classifica dei segni dell’oroscopo che proprio non riescono a staccarsi dalle serie TV

Sagittario: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Anche il Sagittario, infatti, è un segno freddoloso sempre schiavo di raffreddori e malattie legate alla stagione fredda.

Per questo motivo, quindi, il Sagittario semplicemente adora il caldo: è perfetto per lui!

Se conoscete qualcuno nato sotto il segno del Sagittario, non proponetegli vacanze in luoghi freddi e ventilati.

Non vi diranno mai di no, visto che sono persone accomodanti ed entusiaste, ma di certo non gli piacerà proprio spendere le loro ferie al freddo! Lo odiano!

Pesci: secondo posto

Mani e piedi sempre congelati per la maggior parte (se non la totalità) dei nati sotto il segno dei Pesci. Non c’è niente da fare: sono tra i segni più freddolosi di tutto lo zodiaco!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non può far a meno di amare il caldo, in tutte le sue forme.

Grazie alle temperature roventi, infatti, i Pesci hanno una scusa per calarsi (letteralmente) nel loro elemento. L’acqua!

I nati sotto il segno dei Pesci hanno una personalità che adora, semplicemente adora, trovarsi vicino all’acqua e, per questo motivo, le temperature calde sono le loro preferite.

Ah certo, poi c’è anche il piccolo fatto che tutti i nati sotto il segno dei Pesci sono freddolosissimi, odiano l’inverno ed il freddo!

Questo segno, praticamente, va in letargo non appena ci sono meno di 25 gradi: possiamo veramente biasimarlo?

LEGGI ANCHE –> Sei uno dei segni più stalker di tutto lo zodiaco? Noi speriamo di no ma controlliamo la classifica dell’oroscopo

Leone: primo posto nella classifica dei segni più freddolosi dello zodiaco

Lasciate un nato sotto il segno del Leone vicino ad un fuoco a mezzogiorno del giorno più caldo dell’estate e… di certo non si divertirà, altrimenti ci sarebbe sicuramente qualcosa di sbagliato in lui!

Esagerazioni a parte, il Leone è uno dei segni più freddolosi di tutto lo zodiaco: non ammetterebbe mai questa sua debolezza ma è davvero così!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, amano coprirsi e coprirsi e coprirsi e… ok, stiamo esagerando?

Sappiate che i nati sotto il segno del Leone, però, sono veramente così: possiedono tutti gli ultimi indumenti tecnici di Decathlon, comprano solo vestiti caldissimi e non si rassegneranno mai all’inverno!

Il Leone è un segno focoso, sì… ma mai abbastanza per quanto lo riguarda!