Pensi di avere quello che serve per essere uno dei segni più autoironici dello zodiaco? Lo scopriremo subito grazie alla nostra classifica!

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di scherzare.

Che si tratti di fare battute a tutto spiano, ideare giochi o burle alle spese degli altri oppure trasformare ogni serata in un “circo“, con loro non c’è possibilità di stare seri.

Ma queste persone, oltre a ridere ed a scherzare con gli altri, sono in grado di prendere in giro sé stessi?

Scopriamolo subito con la classifica dell’oroscopo di oggi: abbiamo deciso di cercare le persone che sono quelle capaci di divertirsi… alle proprie spese.

Credi di essere in classifica?

I segni più autoironici dello zodiaco: ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Saper far ridere qualcuno è un talento veramente grande ed anche, diciamocelo, piuttosto raro.

Fare battute, infatti, non è così semplice come può sembrare: anzi!

Se scherzare sugli altri è un’arma a doppio taglio (anche e soprattutto perché non sappiamo mai che tasti andremo a premere), esiste un altro tipo di ironia decisamente molto sottile e difficile da praticare.

- Advertisement -

Quella verso noi stessi!

Saper scherzare e prendersi in giro è importantissimo, soprattutto se, poi, vuoi fare lo stesso con gli altri.

Essere autoironici, però, non è di certo così semplice come potremmo aspettarci anche se ci sono alcune persone a cui sembra venire naturale.

LEGGI ANCHE –> Sei un vero pallone gonfiato? La risposta la trovi nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi

Per questo motivo oggi abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni più autoironici di tutto lo zodiaco. Pensi di esserci anche tu tra le prime cinque posizioni?

Scopriamolo subito!

Capricorno: quinto posto

Autoironico sì ma solo fino ad un certo punto! Questa potrebbe essere un’ottima descrizione di tutti i nati sotto il segno del Capricorno.

A questo segno, infatti, piace far ridere amici e conoscenti e non si risparmia con battute e motti rivolti anche verso la sua persona.

Al Capricorno piace far ridere gli altri e, quindi, non disdegna prendersi in giro da solo. Guai, però, a scherzare troppo con lui. Rischiate di diventare suoi nemici… senza neanche saperlo!

Cancro: quarto posto

Anche il Cancro è un segno estremamente autoironico… fino a quando decide lui! Il Cancro, infatti, adora ridere e scherzare e non smetterebbe veramente mai.

Quando si tratta di fare battute “contro” sé stesso, poi, il Cancro è veramente il primo della fila… anche se per pochissimo tempo!

Per quanto gli piaccia ridere e mettere in mezzo gli altri, il Cancro non rifiuta mai una battuta su di sé. Neanche due o tre o… ecco, basta che diventino “troppe” o che scherziate con lui per diventare subito esagerati. Fate attenzioni!

LEGGI ANCHE –> Pensi di essere una persona umile? Allora sarai sicuramente nella classifica dei segni più umili dell’oroscopo!

Sagittario: terzo posto

Il Sagittario è un segno che non ha nessuna paura di prendersi in giro da solo, anzi! Per questo motivo, quindi, i nati sotto questo segno entrano a pieno diritto nella nostra classifica di oggi.

Il Sagittario è un segno che ama scherzare e che spesso rivolge contro di sé i suoi “strali“: anche se per la maggior parte si tratta solo di autoironia, spesso il Sagittario tende a buttarsi giù.

Le sue battute “contro” sé stesso riflettono le vere critiche che il Sagittario si pone spesso: fate attenzione se non volete deprimerlo!

Ariete: secondo posto

Volete ridere o scherzare? I nati sotto il segno dell’Ariete fanno al caso vostro. Questo è un segno che, nonostante le sue molte insicurezze, è decisamente autoironico!

L’Ariete, infatti, è uno di quei segni che non smette letteralmente mai di scherzare. Prenderà in giro voi, la vostra famiglia, i vostri amici e anche sé stesso senza darvi neanche un attimo di respiro!

Nonostante sia spesso una persona con problemi seri riguardo la propria autostima, l’Ariete è il primo a prendersi in giro ed ad insistere proprio sui suoi punti deboli.

Questo è veramente uno dei segni più autoironici di tutto lo zodiaco: nessuna battuta è troppo forte o troppo inappropriata e le tenterà tutte per farvi ridere.

Potete lasciarvi andare ad un sorriso quando siete con lui, senza troppa paura: a volte, però, dietro le sue battute ci sono nascosti dei problemi seri. Non scherzate troppo quando il suo tono diventa serio!

LEGGI ANCHE –> I segni che non smettono mai di flirtare: c’è il tuo partner in questa classifica dell’oroscopo?

Gemelli: primo posto nella classica dei segni più autoironici dello zodiaco

Incredibilmente (per molti) al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli.

Sono loro i più autoironici di tutto lo zodiaco! I Gemelli, infatti, adorano scherzare su loro stessi e sulle proprie situazioni (dopotutto sono anche un poco egocentrici, no?).

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone decisamente pronte allo scherzo e che non mancano di vedere l’ironia di tante delle proprie scelte.

Per questo, quindi, decidono spesso di raccontare i loro problemi più intimi o le situazioni più delicate tramite battute: poco importa che di fronte a loro ci sia l’amico di una vita od un perfetto sconosciuto!

Spesso i Gemelli si pentono di aver aperto bocca sulle proprie questioni più personali e non gradiscono che qualcuno rincari la dose. Bisogna essere estremamente attenti con loro (ma comunque potete farvi quattro risate in loro compagnia!).