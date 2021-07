Francesco Gabbani ha custodito un segreto per lungo tempo ma ora ha deciso di parlare del suo problema ai suoi fan su Instagram

Francesco Gabbani è ormai da anni uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano. Il ragazzo di Carrara ne ha fatta di strada nel mondo della musica e deve il suo successo soprattutto alla vittoria del festival di Sanremo 2017 con il brano “Occidentali’s karma”.

Da quel momento in poi la sua carriera è stata coronata da tantissimi riconoscimenti e soprattutto da hit e album che hanno avuto riscontri importanti tra i suoi fan e non solo. Recentemente, dopo lo stop ai concerti imposto a causa del Covid, Gabbani è tornato ad esibirsi live sul palco dell’Arena di Verona.

In tutto questo periodo, però, il cantante ha custodito un segreto che ha voluto svelare ai suoi followers soltanto dopo il suo ultimo concerto.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: MALGIOGLIO, L’INCONFESSABILE SEGRETO: UN VIDEO SMASCHERA L’ARTISTA

Francesco Gabbani svela: “Mi sono dovuto operare”

Il cantante italiano, infatti, ha dovuto subire un intervento alle corde vocali. Momenti di paura e tensione, soprattutto per chi ha fatto del proprio timbro vocale una professione. Gabbani, dopo il concerto all’Arena di Verona, è volato ad Amburgo per sottoporsi all’operazione. Intervento riuscito senza troppi problemi, per sua fortuna.

Ora che il peggio è alle spalle l’artista ha condiviso la sua gioia con i fan: “Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso. Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi”.

LEGGI ANCHE: DRAMMA NELLA MUSICA, RACCONTO DOLOROSO DEL FAMOSO RAPPER: “DIPENDENTE DA ALCOOL E SES*O”

Gabbani tornerà presto ad esibirsi dal vivo. Sono già in vendita i biglietti per i suoi prossimi concerti live, previsti a maggio 2022: il 6 sarà al Mediolanum Forum di Milano e l’8 al Palazzo dello Sport di Roma. Inoltre a settembre uscirà il suo nuovo singolo che farà parte del suo quinto album di inediti attualmente in lavorazione.