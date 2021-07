Malgioglio, l’inconfessabile segreto: un video smaschera l’artista

Cristiano Malgioglio si è fatto riprendere nella sua cucina e il video non ha lasciato alcun dubbio: sembra proprio non sia capace a farlo

Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di se per la sua musica e ha deciso quest’estate di lanciare il suo nuovo singolo. “Tutti me miran” è una rivisitazione dello storico brano “Todos me miran” di Gloria Trevi ed in pochi giorni è già diventato un tormentone estivo.

Non solo, perchè il cantante ha deciso di duettare anche con Orietta Berti e riproporre la loro personale versione di “Todo Cambia”. Insomma, un vero e proprio ritorno col botto per uno dei personaggi più noti della televisione italiana.

Cristiano è da sempre amato per mostrarsi così com’è, senza troppi giri di parole, anche nei momenti più imbarazzanti della sua vita. E così, anche sui social, l’artista ha svelato un segreto riguardate la sua quotidianità.

Cristiano Malgioglio confessa su Instagram: “Sono un imbranato, per questo nessuno mi vuole”

Malgioglio, nel suo ultimo post di Instagram, si è mostrato in una veste decisamente inusuale. Ecco il cantante in versione lavapiatti, con tanto di t-shirt bagnata e guanti mentre con spugnetta e sapone è intento a fare le pulizie.

E fin qui, direte voi, nulla di strano. In effetti anche i VIP hanno le loro difficoltà quotidiane. La cosa curiosa è che l’ex concorrente del Grande Fratello non lo aveva mai fatto in vita sua e proprio mentre tentava di lavare un piatto lo ha fatto cadere rompendolo in mille pezzi.

“Non sono capace. Non ho mai lavato un piatto in vita mia ma oggi mi tocca farlo perchè oggi abbiamo avuto degli ospiti. Sono imbranato, per questo nessuno mi vuole. Rimarrò zitello a vita. Capita, meglio soli che male accompagnati no?”, ha commentato Cristiano nel suo video che ha ricevuto moltissimi like ma anche alcune critiche.

Sono in tanti, infatti, ad aver sottolineato come l’artista avesse lasciato l’acqua scorrere durante tutto il tempo. Un vero e proprio spreco, a dimostrazione di quanto lavare i piatti non sia di certo una delle sue prerogative.