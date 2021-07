Test: quale di queste tre è una famiglia veramente felice?

Il test di oggi riguarda la famiglia. Dovrai individuare un piccolo particolare nascosto. Metti alla prova le tue capacità di osservazione

Oggi tratteremo un tema molto caro a tutti: la famiglia. Il test di oggi non riguarda temi politici, non parleremo infatti di famiglie tradizionali o arcobaleno, ma semplicemente di famiglia. L’obiettivo è quello di stimolare le tue capacità di osservazione e provare a comprendere quanto tu possa essere un buon osservatore.

A volte ci sono dei particolari che abbiamo davanti agli occhi ma nemmeno ce ne accorgiamo. Può capitare, a volte è più facile nascondere un dettaglio confondendolo con tutti gli altri piuttosto che isolarlo. Oggi non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e provare a dare la risposta esatta. Fai attenzione, pensaci bene prima di rispondere.

Potresti farti ingannare da un falso indizio. Per questo motivo ti consigliamo di prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno, questo non è un quiz a premi. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

- Advertisement -

Quando avrai trovato la risposta (o quella che per te sarà la risposta) corretta, dovrai semplicemente scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. La risposta corretta è una sola, le altre due sono errate. Vediamo se riesci a indovinare. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test, inizia a trovare la giusta concentrazione e poi parti.

Ti potrebbe interessare anche – “Non lo faccio neanche per mio figlio”: bufera sull’ex gieffina dopo la scelta personale

Quale di queste tre famiglie è quella reale?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono tre famiglie, almeno così sembra. In ognuna delle tre immagini vediamo tre sagome, che potrebbero rappresentare un uomo, una donna e un bambino o una bambina. Soltanto in una delle tre opzioni è presente una famiglia felice, le altre due non lo sono. Riesci a capire di quale si tratta?

Dovrai impegnarti molto, sul web in pochi hanno indovinato. Il particolare è proprio lì, davanti ai tuoi occhi. È più facile di quanto tu possa pensare, forse proprio per questo poche persone hanno indovinato, pensando di dover andare a cercare particolari nascosti che, in realtà, non esistono. Non farti ingannare e concentrati bene.

In base alla risposta che darai potrai consultare il profilo abbinato alla tua scelta. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Potresti conoscere alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, fino ad ora non pensavi nemmeno di avere. Adesso sei pronto per iniziare il test. Quando avrai dato la risposta corretta, scorri il testo alla ricerca delle soluzioni. In bocca al lupo!

Leggi anche – Can Yaman, addio a Diletta Leotta? Lui si consola così!

Le soluzioni del test: hai scelto la famiglia numero 1

Se hai scelto la famiglia numero uno, sappi che non hai dato la risposta corretta. Non è questa la famiglia felice. La madre è abbastanza premurosa nei confronti del figlio, lo tiene per mano ma lo fa per proteggerlo dal padre, che è distante e non si sta occupando minimamente del piccolo. Quindi questa famiglia non può essere felice.

Se, invece, hai considerato questa famiglia infelice, probabilmente consideri i tuoi amici come la tua vera famiglia e faresti qualsiasi cosa per renderli felici. È probabile che questa tua scelta evidenzi l’assenza di una figura paterna, per questo motivo hai l’istinto di assumere inconsciamente il ruolo di figura materna in tutti i rapporti più stretti della tua vita.

Ai nostri lettori è piaciuto anche – “Lascio i social”: clamoroso addio dell’influencer più discussa, fan sotto choc

Hai scelto la famiglia numero 2

Secondo te la famiglia numero due è quella felice? Ci dispiace, ma non hai dato la risposta corretta. Entrambi i genitori ignorano la bambina, che cammina da sola mentre il padre e la madre restano distanti. Potrebbero tranquillamente essere tre persone estranee, non c’è nessun contatto tra loro, non c’è nessun segnale affettivo.

Se hai considerato infelice questa famiglia, questo vuol dire che sei una persona che ha sempre dato molta importanza alle relazioni familiari più strette. Per te la famiglia è tutto e non permetteresti mai a qualcuno di camminare da solo, avresti l’esigenza naturale di aiutare un familiare in difficoltà, fa parte del tuo modo di essere.

Ti potrebbe interessare anche – “Tutto vero, ci siamo lasciati”: la coppia del Grande Fratello Vip annuncia l’addio

Le soluzioni del test: hai scelto la famiglia numero 3

Se per te è questa la famiglia felice, sappi che hai dato la risposta corretta. Complimenti! Hai indovinato perché hai notato il particolare più importante. Questa è una vera famiglia, unita e felice. I genitori sono quasi abbracciati mentre camminano, il padre tiene la mano della bambina perché sente l’esigenza di proteggerla dal mondo esterno.

Un test che è piaciuto molto ai nostri lettori – Test: quale personaggio della serie televisiva Friends sei?

Se, invece, hai considerato infelice questa famiglia, è probabile che per te gli affetti più stretti non siano così importanti. Anzi, di solito scappi dalle responsabilità familiari, non sei fatto per prendersi cura degli altri e non sei uno di quelli che si mette a disposizione per un amico o un familiare stretto. Tutto ciò potrebbe essere la causa di un trauma vissuto durante l’infanzia.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai trovato il particolare che serviva a risolvere l’enigma di oggi? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!