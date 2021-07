Francesco Totti in costume: ma è davvero lui? Il dettaglio non sfugge ai fan

Francesco Totti è unico. Calciatore di grandissimo talento e persona di gran cuore, travolge il pubblico che lo segue da anni per un dettaglio che non passa inosservato.

Francesco Totti è uno dei calciatori più amati del panorama calcistico italiano. Romano de Roma, classe 1976, è un campione stimato e apprezzato dai fan che lo seguono fin dagli inizi. Con il suo ruolo di attaccante, ha giocato nella Roma e nella Nazionale italiana, segnando numerosi gol e accaparrandosi il ruolo di Campione del mondo nel 2006.

Francesco è un fuoriclasse. Professionale e leale in campo, è una persona ammirata anche per altre doti. E’ anche un personaggio dello spettacolo, per via delle gag inscenate e per la barzellette che racconta in dialetto romanaccio, quell’aspetto del suo essere che lo ha reso noto e amato da tutti. Simpaticone e allegro, è sempre un piacere avere a che fare con lui. Sposato con la nota conduttrice Ilary Blasi, hanno una bellissima famiglia. Ultimamente è sempre più attivo sui social, infatti si è lasciato andare a una dichiarazione molto profonda che ha emozionato i fan.

Totti è molo legato alla famiglia. Infatti, prima del lavoro sono sempre venuti i suoi figli e la moglie, restando fedele alle umili origini. Entrambi i genitori sono apprezzati proprio perché nonostante il successo, non si sono mai montati la testa, anzi restando con i piedi per terra cercano di impartire gli stessi ideali ai figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Calciatore e papà di successo, questa volta compie un gesto che sconvolge i più scettici, rivoluzionando tutto!

Francesco Totti sconvolge i fan: dettaglio inaspettato

Calciatore di altri tempi, padre esemplare, insomma come Totti non ne nascono più! Fedele alla maglia della Roma, fino alla fine, non ha mai abbandonato la propria squadra. Instancabile fuoriclasse, adesso si è fermato, ma non si allontana mai dal mondo del calcio. Ultimamente è stato protagonista di rivelazioni dure da digerire a causa di uno scandalo, ma lui resta sempre il campione che tutti conoscono: leale e sincero!

Come tutti però deve anche avere il tempo per rilassarsi e lasciar scorrere via lo stress. Le vacanze prima o poi arrivano per tutti, e lui ne approfitta condividendo nel suo profilo Instagram ufficiale uno scatto a Ponza che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco il post:

L’ex attaccante ha 44 anni, ma non li dimostra affatto! Dettaglio che non sfugge ai fan: un addome perfetto! L’età è soltanto un numero, riuscire però a mantenersi in forma non è sempre facile, gli impegni quotidiani esistono per tutti, anche per l’amatissimo campione romano.

Sconvolge i fan che lo seguono da sempre, perché dopo tanti anni fuori dal gioco non è cambiato per niente. Di solito quando i calciatori si ritirano dalle scene, sconvolgono in negativo il fisico. Non accade sempre, ma la maggior parte delle volte, non allenandosi più come prima e lasciandosi andare di più ai piaceri della cucina, mettono su un pochino di pancetta.

Francesco Totti sfoggia i suoi addominali con orgoglio. In ogni caso, addome scolpito o meno, ciò che conta è stare in salute. Avere o non avere gli addominali non indica essere belli o meno, ma può essere un incentivo allo sport. Un bellissimo messaggio che racconta quanto sia importante lo sport. Francesco dimostra che la vita sana fortifica l’animo e il fisico, senza limiti di età!