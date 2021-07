Gianni Sperti entra in scena senza veli. Una statua da fare invidia ai più giovani, condivide una parte di sé che mai nessuno ha visto prima.

Gianni Sperti è tornato a far parlare di sé con una novità che ha travolto come un uragano i telespettatori. Ballerino di talento, ha una carriera prolifica alle spalle con tante soddisfazioni che lo hanno portato a raggiungere il successo sia negli anni Novanta che nei 2000. Punto di riferimento costante nei pomeriggi di Canale 5, è uno degli opinionisti più chiacchieroni di Uomini e Donne.

Gianni, classe 1973, è originario di Manduria. Pugliese di nascita, ma cittadini del mondo per la professione intrapresa. Ultimamente è stato soggetto a numerose critiche che lo hanno devastato, ma adesso torna con delle news interessanti per i fan fedelissimi del programma di Maria De Filippi, che lo seguono da anni.

Non sempre è stato l’amato opinionista al fianco di Tina Cipollari. Ha iniziato la sua carriera come ballerino di rock acrobatico, per poi approfondire ad alti livelli di professionalità altri stili di danza come quello moderno e il classico. Con la sua prestanza fisica e agilità di movimento ha conquistato attraverso numerosi provini, il palcoscenico di Canale 5 in programmi come: La Sai l’ultima Vip, segnando così il suo debutto, poi ancora al fianco di Carmen Russo nel ruolo di conduttrice partecipa a Stella sull’acqua, per poi diventare ballerino ufficiale di Buona Domenica per ben 5 stagioni. Partecipa al film Milonga, recitando con attori del calibro di Giancarlo Giannini e Claudia Pandolfi, infine nel 2000 diventa ancora più noto al pubblico a casa perché è uno dei professionisti nella scuola di Amici.

Dice addio alla danza, ma non alla tv. Diventa l’opinionista che tutti conoscono a Uomini e Donne, ma ecco che ha deciso di sconvolgere i fan con un gesto inaspettato.

Gianni Sperti è senza veli: condivide una parte di sé

Di successo e di talento, l’ex ballerino e amato opinionista, torna a far parlare di sé. Non per gossip o scandalo, ma per il suo nuovo modo di presentarsi all’affezionatissimo pubblico a casa. Ultimamente è stato in tv per uno scherzo che gli ha fatto decisamente perdere le staffe, ma adesso si mostra per quello che è.

Chiacchierato nel passato per la sua relazione con una nota conduttrice e personaggio dello spettacolo del panorama televisivo italiano, Paola Barale, ha sempre messo il lavoro prima di tutto. Con una carriera ricca di traguardi, decide di mostrarsi così per com’è, con i suoi 48 anni e la sua pelle. Ecco il post:

Insomma, un gesto che non passa inosservato sia per gli haters che per i sostenitori del ballerino. L’età è soltanto un numero, amare e rispettare il proprio corpo, comporta duro lavoro ma anche benessere mentale.

Gianni Sperti ci è riuscito! A distanza di anni dal successo, è sempre al top delle aspettative.