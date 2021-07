L’influencer ha deciso di prendersi una pausa dai social. Lo ha annunciato lei stessa con un post pubblicato su Instagram in cui spiega le motivazioni

Una delle influencer più famose e seguito ha dato un annuncio che ha letteralmente sconvolto i suoi fan. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dei social, e se il suo “addio” fosse confermato il “terremoto” sarebbe inevitabile. Progetti in piedi da anni e un “universo” costruito a suon di colpi a effetti e tantissimi follower. Una vita passata investendo sulla propria immagine e sul mondo della moda e del beauty.

Oggi, però, a 23 anni si è detta stanca di questo mondo e non vede l’ora di staccare un po’ la spina. Si tratta di Chiara Nasti, che sui social ha spiegato la sua decisione sicuramente inaspettata, ma anche drastica. L’influencer, infatti, ha deciso di prendersi un periodo di pausa da ciò che è il suo mondo e habitat naturale. Come lei stessa ha spiegato in alcune stories, essere un personaggio così in vista porta aspetti positivi ma anche negativi.

Chiara Nasti, l’addio ai social dell’influencer scuote i fan

I continui commenti (e critiche) da parte del pubblico, ma anche i tanti attacchi pesanti che spesso diventano difficili da sopportare. La Nasti ha spiegato anche il suo lavoro non ha orari e la porta a una vita stressante. “Voglio dedicare un po’ di tempo a Chiara”, ha spiegato l’influencer in un post successivo. “Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a “Chiara”. Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia”.

Queste le sue parole nel post, ma inoltre Chiara ha aggiunto che vorrebbe viversi in pace anche la sua vita sentimentale, in particolare riguardo la sua relazione con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, sempre al centro di voci e pettegolezzi sempre più fastidiosi. Ora, sembra che la Nasti stia frequentando un altro calciatore: Niklas Dorsch, giocatore tedesco.