La famiglia Berlusconi si allarga ancora: il dolce annuncio

Fiocco azzurro in casa Berlusconi: ecco chi è il nuovo arrivato in casa dell’ex presidente del Consiglio

Festa in casa Berlusconi: c’è un nuovo arrivato nella grande famiglia dell’ex presidente del Consiglio. Fiocco azzurro per la nascita di Emanuele Silvio, che prende parte del nome del nonno. Si tratta del primogenito di Luigi Berlusconi e della moglie, Federica Fumagalli. Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia erano arrivati lo scorso giugno, con la notizia dell’ottavo mese di gravidanza della mamma.

Tutto è andato per il meglio, e il piccolo è nato in questi giorni. Grande la gioia per i genitori, e ovviamente per il nonno. La coppia ha avuto il suo primo figlio: Emanuele Silvio richiama l’illustre nonno, ma purtroppo non si hanno molte informazioni sulla nascita e nemmeno foto. La famiglia preferisce rendere privato questo avvenimento. In ogni caso il bambino sarebbe nato a Milano, città dove la coppia vive.

Leggi anche – Berlusconi e la nuova storia d’amore con una ex velina “Fanno coppia fissa”

In casa Berlusconi arriva il piccolo Emanuele Silvio: la gioia del nonno

- Advertisement -

La Fumagalli si era mostrata col pancione sul settimanale Chi, mentre trascorreva qualche giorno di vacanza in Sardegna. I social aspettano ancora di vedere una foto del piccolo, mentre la notizia della nascita di Emanuele Silvio è stata diffusa da Whoopsee. Del resto, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono sempre stati lontano dai riflettori, e quindi sono riusciti a tenere alla larga il gossip e gli immancabili pettegolezzi che il nome Berlusconi richiama. I due si sono conosciuti ai tempi dell’Università Bocconi e da allora non si sono più separati.

Leggi anche – Silvio Berlusconi, nuovi problemi di salute per lui: cosa è successo oggi e perché c’è chi pensa sia una montatura

La loro relazione è durata nove anni, con il matrimonio che è stato celebrato lo scorso ottobre. Anche in questo caso, la cerimonia è rimasta all’insegna del massimo riserbo. Pochi invitati e solo qualche fotografo privato. L’evento si è svolto nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, mentre la festa è stata celebrata in un locale della Brianza.