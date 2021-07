Tommaso Zorzi cancella Francesco Oppini: il gesto che fa discutere

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono due dei personaggi più amati del Grande Fratello Vip 2020. Irriverenti e simpatici, la coppia di amici torna a far parlare di sé per delle novità che sconvolgono i fan.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini son due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Il duo si è formato all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, ma con delle diverse aspettative. Tommaso Zorzi è noto per il suo caratterino un po’ peperino, infatti recentemente si è duramente sfogato causando non poche polemiche, ma questa volta è protagonista di un gesto totalmente inaspettato dai fan.

Tommaso e Francesco hanno affrontato un bellissimo percorso all’interno del programma. Amici fedelissimi, sono stati un’ottima compagnia per il pubblico a casa, soprattutto per le restrizioni del lockdown che hanno fatto impazzire tutti. Simpatia, irriverenza e originalità sono stati i loro ingredienti segreti per dar vita ad un’amicizia unica e molto forte.

Tommaso, tra i due è quello che si sente più legato, perché all’inizio si era proprio innamorato di Francesco! Francesco aveva già una compagna al di fuori del programma, facendo infatti partire già sconfitto il povero Zorzi che in amore è stato un pochino sfortunato. Nonostante il rifiuto, i due hanno mantenuto saldo il loro rapporto, volendosi bene e rispettandosi.

Lo scoop però è dietro l’angolo, e proprio Tommaso, il membro della coppia più affezionato e legato, compie un gesto clamoroso e inaspettato che ha sconvolto i fan!

Tommaso e Francesco: duo che è scoppiato

Coppia che vince non si cambia! Così dice il detto, ma in questo caso è cambiato tutto. Amici e fedeli compagni di avventure all’interno della casa, sono sotto l’occhio del ciclone a causa di un gesto inaspettato. In seguito alle ultime rivelazioni in merito al futuro del vincitore del Grande Fratello Vip 2020, Zorzi, in possibili lavori in programmi di grande successo, ecco che adesso fa parlare di sé per ciò che ha fatto.

Dall’amore all’amicizia è difficile passare, ma dal legame di due fratelli a quello di estranei, è stato un attimo! I fan si sono accorti che nel profilo Instagram ufficiale di Tommaso non c’è più il segui verso quello di Francesco.

Tommaso ha cancellato, smettendo di seguire sui social, Francesco!

La natura di questa improvvisa decisione non è chiara. Ciò che è noto è che il vincitore del Grande Fratello 2020 è innamorato perdutamente di Tommaso Stanzani noto ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi 2020. Il talentuoso ballerino ha fatto breccia nel cuore di Tommaso, diventando così una coppia molto amata, ma soprattutto facendo dimenticare l’ex fiamma del GF 2020.

Sconosciuto il perché del gesto, di solito però l’ex gieffino vincitore è molto diretto con il pubblico a casa. Aggiorna sempre di quello che sta vivendo, ma al momento tutto tace. Non resta che aspettare ulteriori news sulla motivazione, sperando un riavvicinamento dei due, a cui più nessuno può fare a meno!