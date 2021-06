Nelle stories pubblicate su Instagram ieri sera, Tommaso Zorzi confessa: “Sto avendo delle difficoltà”. Ma su cosa? Ecco il motivo.

Per tutti i fan di Tommaso Zorzi, non c’è stories di Instagram, post o tweet che non abbiano un’importanza particolare.

Il famoso influencer e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, infatti, ha fatto della comunicazione social un vero e proprio vessillo!

Ieri sera, quindi, Tommaso ha condiviso un messaggio che i suoi fan hanno subito raccolto: ecco di che cosa si tratta e perché Tommaso Zorzi è “in difficoltà“.

Tommaso Zorzi confessa: “Ragazzi io sto avendo delle difficoltà con la camicia di Rosolino”

Problemi “fashion” per Tommaso Zorzi e Massimiliano Rosolino?

No, il messaggio di “difficoltà” di Tommaso Zorzi non ha niente a che vedere con le scelte di stile dell’inviato all’Isola dei Famosi quanto, piuttosto, con un ricordo ben preciso.

Tommaso Zorzi, infatti, non è nuovo alla pratica di lanciare messaggi importanti anche tramite i suoi stessi vestiti!

L’influencer e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello, infatti, sfoggia quasi sempre look veramente ben congeniati e particolari, che attirano di certo l’attenzione.

Se già nella Casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi era decisamente il più fashion tra tutti, uomini e donne, anche durante le puntate de L’Isola dei Famosi, Zorzi ha mostrato un guardaroba decisamente importante.

Ieri, però, dopo aver fatto vedere il suo outfit nelle stories (un completo giacca e camicia bianche con un’esplosione di colori in sovrapposizione di Alexander McQueen), Tommaso ha lanciato un messaggio veramente particolare ai suoi fan.

Nella stories successiva, infatti, Zorzi ha dichiarato:

“Ragazzi, io sto avendo delle difficoltà con la camicia di Rosolino perché chi si ricorda sa che cos’è quella camicia. Adesso devo chiedergli di andarsi a cambiare.”

Ma di che cosa parla e che cosa ha “confessato” Tommaso Zorzi? Tutti gli occhi sono puntati, quindi, sulla camicia dell’inviato sull’Isola!

La camicia di Massimiliano Rosolino turba Tommaso Zorzi: “Sapete che cos’è quella camicia”

Massimiliano Rosolino, infatti, ieri sera ha indossato una camicia che ha fatto di certo scalpore. Oggi, pagine di fan e di semplici commentatori, ha deciso di capirci qualcosa di più.

Il “problema” è che la camicia indossata ieri da Massimiliano Rosolino (nera e bianca con una fantasia hawaiana) non ha attirato l’attenzione solo per la sua particolarità!

Si tratta, infatti, di una delle camicie che Tommaso Zorzi ha regalato a Francesco Oppini e che quest’ultimo ha indossato proprio nella serata del 4 Dicembre 2020, quando decise di abbandonare la Casa del Grande Fratello.

Rivederla, ieri, ha decisamente messo in crisi Tommaso Zorzi che ha confessato il suo disappunto alla telecamera del suo fedele telefono.

La camicia “per tre” ha fatto immediatamente il giro del web: fotomontaggi, battute e fan impazziti per il gesto di Rosolino che non è passato inosservato!

L’inviato sull’Isola, nel frattempo, condivide tutti gli screen e le battute, sapendo bene che cosa ha fatto.

Inutile dire che il web si è scatenato: fortunatamente, però, Rosolino ieri non ha “abbandonato” l’Isola come ha fatto, invece, Oppini con la stessa camicia.

Almeno questo!

Allora Rosolino intanto tu la camicia di Francesco del 4 dicembre non te la metti perché io mi metto a piangere e spengo tutto TI è CHIARO? 😭😭😭 #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/lZdIbywDcd — Isabella Benanti (@isabenanti) May 31, 2021