Elisa Isoardi torna in tv: trattative in corso dopo la cantonata da Mediaset. Proposte importanti per il ritorno dell’ex volto di Rai1

Elisa Isoardi è stata una sfortunata protagonista sia di Ballando con le Stelle che dell’Isola dei famosi. In entrambi gli show televisivi ha avuto subito un grande successo, candidandosi alla vittoria finale. Eppure un infortunio l’ha fermata in tutti e due i programmi. Nel primo non è riuscita a vincere, arrivando terza. Per quel che riguarda l’Isola si è dovuta ritirare anzitempo per un problema all’occhio.

Per l’ex fidanzata di Matteo Salvini il futuro è ora tutto da scrivere. Dopo aver lasciato la Rai, tutto faceva pensare a un suo approdo a Mediaset come conduttrice. Invece, dopo qualche presunto approccio, la conduttrice è rimasta senza nulla in mano. Al momento, nella prossima stagione televisiva che partirà a settembre non c’è spazio per lei. Di fatto, Mediaset l’ha “abbandonata”.

Elisa Isoardi, ecco la tv dove potrebbe sbarcare in autunno

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che non c’era alcun progetto specifico per lei. Dopo 18 anni in Rai la Isoardi aspetta una nuova opportunità. Secondo NuovoTV, la chance dovrebbe essere il gruppo Discovery, che sarebbe pronta a ingaggiarla. Si tratta del nuovo canale tv che fa parte dell’on demand del pacchetto Disney Plus, e che ha già visto diversi programmi di successo.

A questo punto dovrebbe essere probabile l’approdo a Real Time, ma si attendono conferme. Intanto, per quel che riguarda la sua vita sentimentale, la Isoardi è ancora single dopo la chiusura della sua storia con Salvini, iniziata nel 2015 e finita nel 2018. Il presunto flirt con Raimondo Totaro, nato in occasione di “Ballando con le Stelle”, non ha mai avuto seguito. Tra i due, infatti, non ci sarebbe stato nulla.