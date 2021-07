Il futuro di Massimo Giletti in tv è ancora incerto, ma ci potrebbe essere un clamoroso dietrofront secondo le ultime indiscrezioni

Massimo Giletti protagonista del “mercato televisivo” di questa estate 2021. Il presentatore, infatti, aveva lasciato aperte tutte le porte dopo l’ultima puntata su LA7 di Non è l’Arena, salutando il pubblico e facendo capire di non essersi trovato del tutto a suo agio nella rete di proprietà di Urbano Cairo.

Per lui si parlava di un rientro in Rai con il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Del resto le parole di Giletti lasciavano intendere un addio davvero vicino.

LEGGI ANCHE: MASSIMO GILETTI, CLAMOROSA INDISCREZIONE SUL SUO FUTURO: COSA FARÀ

- Advertisement -

“Mi aspettavo un po’ di sostegno all’inizio dai colleghi più vicini, un messaggio di quelli banali, da Lilli Gruber, da Giovanni Floris, da Corrado Formigli, ma da loro nemmeno un messaggio di quelli banali, gli unici a sostenermi con messaggi affettuosi sono stati Myrta Merlino e Mentana”, aveva raccontato il conduttore di LA7, alimentando le voci di un suo cambio di rete imminente. Ed invece, secondo le ultime indiscrezioni, i problemi sarebbero stati risolti.

Massimo Giletti, clamoroso dietrofront: il conduttore resta a LA7?

Stando a quanto riportato da TVblog infatti, Giletti avrebbe già rinnovato il suo accordo con la tv di Urbano Cairo e resterà in tv su LA7 anche per il prossimo anno. Non solo, è già stata fissata la data per il suo ritorno sul piccolo schermo.

Martedì 3 agosto, infatti, in prime time su La7 andrà in onda uno speciale di Non è l’Arena dedicato al caso di due ragazze violentate da quattro giovani dopo una notte in discoteca a luglio 2019 in Sardegna.

Il caso è di grande rilevanza visto soprattutto che la procura di Tempio Pausania ne ha chiesto l’archiviazione, mentre per un reato simile relativo al figlio di Beppe Grillo, avvenuto nello stesso periodo, le indagini sono proseguite e vanno avanti ancora oggi.

LEGGI ANCHE: L’ARIA CHE TIRA, PROF. ZANGRILLO SENZA FRENI SU LILLI GRUBER: “MI ASPETTEREBBE UN PLOTONE D’ESECUZIONE”

Un rientro in grande stile per Massimo Giletti che poi a settembre tornerà a condurre regolarmente “Non è l’Arena” su LA7.