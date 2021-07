Carlo e Diana: 40 anni dopo, il retroscena agghiacciante sul matrimonio

Dopo ben quattro decenni, emerge un nuovo retroscena sulle nozze di Carlo e Diana: confessioni davvero agghiaccianti che lasciano a bocca aperta.

Sono pochi i matrimoni che riescono a far discutere il pubblico dopo decenni. Uno di questi è quello fra Charles “Carlo”, Principe di Galles, e Lady Diana Spencer, scomparsa tragicamente nel 1997 a Parigi.

I due non furono mai la classica coppia felice: tante le crisi, tanti gli scandali, fino ad arrivare al divorzio. Molto si è parlato, nel corso degli anni, anche della “terza incomoda” Camilla, ora Duchessa di Cornovaglia e seconda moglie proprio di lui dal 2005.

In una famosa intervista quella che è passata alla storia come “Principessa del popolo“, confessò addirittura “eravamo in tre in questo matrimonio“, alludendo proprio all’ex Signora Parker Bowles.

- Advertisement -

Ora, dopo ben quaranta anni, una nuova sconcertante rivelazione getta ulteriori ombre su quelle che furono definite le “nozze del secolo“. Ecco che cosa è successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Meghan Markle, l’incubo di Kate e William: come distruggerà la Royal Family

Carlo e Diana, nuove ombre sul loro matrimonio dopo 40 anni: la rivelazione

il 29 Luglio saranno 40 anni esatti dalla celebrazione delle “nozze del secolo” fra Carlo e Diana nel 1981. Per “celebrare” questo anniversario, scottanti rivelazioni arrivano a gettare nuove ombre.

I due sposi avrebbero infatti dichiarato, proprio poche ora prima della cerimonia, tutti i loro dubbi sul divenire marito e moglie. Lui avrebbe detto che stava facendo tutto solo ed esclusivamente “per il bene del Paese“, mentre lei si sarebbe confidata con le sue sorelle affermando di nutrire molto scetticismo sullo sposarsi.

LEGGI ANCHE>>> Incredibile, è assente nella linea di successione della Royal Family

Considerazioni, queste, che paiono davvero poco sorprendenti, dal momento che negli anni successivi si era poi rivelata tutta la fragilità di quel legame così poco coltivato. I due, infatti, ebbero modo di conoscersi molto poco prima di diventare consorti.