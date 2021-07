Confermate le indiscrezioni: l’annuncio arriva direttamente dall’ormai ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip

Se ne parlava già da qualche mese, ma proprio nelle ultime ore uno dei protagonisti ha deciso di rompere il muro di silenzio e annunciare la fine della relazione con la ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Stiamo parlando di Myriam Catania e Quentin Kammermann, che stavano insieme da ormai parecchi anni ma di recente stavano attraversando un periodo di crisi. L’ex gieffina, che nella casa aveva legato parecchio con Tommaso Zorzi e Matilde Brandi, aveva già fatto trasparire qualcosa tanto che proprio la stessa Matilde aveva parlato di un’imminente rottura della coppia.

A confermare le indiscrezioni sono arrivate poco fa le parole di Quentin Kammermann. Il pubblicitario francese ha scelto di comunicare ufficialmente sui social la fine della relazione con Myriam.

Myriam e Quentin, è finita la storia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Quentin ha scelto la via più diretta, quella delle Instagram stories, per chiarire finalmente tutto visto che i rumors ormai non si placavano più da mesi:

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia“. Un annuncio che comunque fa capire come la coppia fosse ormai al limite da parecchio tempo.

Per Myriam si tratta della seconda relazione importante finita male. La prima, come tutti ricorderete, fu il matrimonio con Luca Argentero durato dal 2007 al 2016. Anche in questo caso, così come per il matrimonio con l’attore italiano, la Catania ha comunque deciso di mantenere un buon rapporto con il suo ex.

Nel caso di Quentin, poi, c’è da preservare anche il loro figlio Jacques nato nel 2017. Ricorderete le belle parole dell’ex gieffina quando durante la sua permanenza nella casa aveva ricevuto il videomessaggio del francese con il piccolo in braccio, definito un “figo” dalla donna.

Una rottura annunciata quindi, ma a quanto pare senza troppi rimpianti e strascichi polemici. Una decisione matura, nel rispetto di Jacques.