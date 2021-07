“E’ costosissimo”: il regalo per Leone lascia tutti a bocca aperta

Chiara Ferragni e Fedez, regalo gigantesco a Leone. Fan increduli: «È costosissimo…». La discussione sul costo del regalo infiamma i social

Un super regalo per Leone e i fan di Chiara Ferragni e Fedez restano increduli. Al primogenito della celebre coppia arriva un “regalone” a dir poco importante, fatto dalla sorella di Chiara, Valentina, e dal suo fidanzato Luca. Gli zii hanno consegnato nelle mani del biondo figlio dei Ferragnez un enorme pacco.

Il regalo è una Vespa Piaggio in miniatura, completamente elettrica e di colore azzurro. Si tratta, ovviamente, di un prodotto per bambini: ma il mini scooter fa la sua scena, soprattutto con il piccolo Leone in sella. Nelle stories pubblicate dalla madre Chiara Ferragni si vede la zia consegnare “le chiavi” della Vespa al piccolo Leone.

Leone, che regalo dagli zii: e i social commentano

“Di chi è questa moto”, chiede Valentina: il piccolo non esita a dire “Mia”, agguantando lo sterzo con fare piuttosto avido. La consegna del regalo e le reazioni del piccolo sono tutte nei video pubblicati dalla Ferragni, e successivamente si vede il piccolo girare per casa con la sua nuova Vespa. Tantissimi i commenti inteneriti per la felicità del bimbo, ma c’è anche chi esprime un pizzico di invidia.

“Che bel regalo ha avuto, da piccolo l’ho sempre desiderata ma costava troppo…”, si legge nei vari commenti. E in effetti il costo della mini Vespa di certo non è alla portata di tutti. Su questo punto, infatti, molte persone lanciano delle critiche. Un regalo troppo costoso che può viziare il bambino. Ma del resto è il figlio della Ferragni e di Fedez… se non lui? E per il piccolo Leone in Vespa fioccano i “like” sui social.