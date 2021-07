Oggi scopriremo quali sono i segni più permalosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. C’è chi accetta qualsiasi critica e riesce anche ad essere autoironico e c’è chi, al contrario, tende a prendersela facilmente anche per una piccola battuta. Questo non significa essere buoni o cattivi, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto.

Oggi parleremo delle persone permalose. Solitamente si tratta di persone che non amano il giudizio altrui. Anzi, tendono quasi sempre a sfuggire da tutto ciò che potrebbe causargli fastidio. Sono spesso persone che ci restano male anche se dall’altra parte non c’è malizia, è difficile riuscire a portare avanti una discussione con una persona molto permalosa, anche se si utilizzano termini rispettosi.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi è più predisposto al giudizio altrui e chi, al contrario, non riesce ad accettare nessuna valutazione o nessun contraddittorio. Quest’ultimo caso riguarda quelle persone che, solitamente, fanno fatica ad accettare una critica o un pensiero negativo. Raramente affrontano una discussione se sanno che dall’altra parte non c’è qualcuno che la pensi proprio come loro.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni più permalosi dello zodiaco.

I cinque segni più permalosi dello zodiaco

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più diffidente, chi è in grado di accettare una valutazione negativa e chi, al contrario, non vuole sentirsi mai dire che ha torto. Stiamo parlando delle persone permalose. Ovviamente, questa parola non va considerata offensiva, si intende nel senso nobile del termine. Parliamo di coloro che fanno un po’ più fatica anche a relazionarsi con le altre persone, a causa del loro carattere.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona accetterà una critica oppure risponderà male quando riceverà un giudizio negativo. È una questione di testa, una differenza caratteriale.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più permalosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

Ariete: quelli troppo impulsivi

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco tendono ad essere molto impulsive. Quando si sentono ferite cedono facilmente alla collera. Perdono facilmente la testa e, in alcuni casi, diventano difficili da gestire. Ad una persona di questo segno zodiacale va sempre raccontata la verità, nuda e cruda. Se si sente preso in giro, un Ariete può reagire in maniera piuttosto aggressiva, chiudendo ogni rapporto con chi sta dall’altra parte.

Leone: quelli molto orgogliosi

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre molto orgogliose. Quando si sentono ferite, reagiscono in maniera arrogante. Non lo fanno volontariamente, è un istinto che li spinge a comportarsi in questo modo. È molto difficile che una persona del Leone possa perdonare chi si comporta male, per questo motivo fanno un passo indietro solo quando capiscono che dall’altra non c’è cattiva fede.

I segni più permalosi dello zodiaco: Scorpione

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono misteriose ed enigmatiche. Quando si sentono ferite, nascondono la propria vulnerabilità, manifestando aggressività e prepotenza. Se perde la testa, uno Scorpione può reagire con la violenza, altrimenti gioca la carta dell’ironia e diventa perfido, senza farsi troppi scrupoli. Una persona di questo segno non deve mai perdere la calma, altrimenti rischia di rovinare anche dei rapporti importanti.

Pesci: quelli particolarmente suscettibili

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono spesso particolarmente suscettibili. A volte tendono a sopravvalutare le parole degli altri, attribuendo un significato peggiore anche ad un comportamento innocente. Quando si sentono feriti piangono e si lamentano per ore. Per fare un passo indietro hanno bisogno di dolcezza, è l’unico modo per farsi perdonare da una persona nata sotto il segno dei Pesci.

I segni più permalosi dello zodiaco: Cancro

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono sicuramente le più permalose dello zodiaco. Detengono questo primato a causa della loro sensibilità. Un Cancro dà sempre un grande peso alle parole, se la prende facilmente anche un piccolo screzio e riesce ad avere feroci litigi anche per un innocente battibecco tra amici. Poi se ne pentono e soffrono, ma possono anche arrivare a distruggere relazioni importanti a causa della loro permalosità. Tengono il broncio come se fossero degli adolescenti e reagiscono male quando qualcuno li rimprovera.