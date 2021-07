Test psicologico: quali sono le priorità nella tua vita?

Il test di oggi è di carattere psicologico. Conosci quali sono le priorità nella tua vita? Scoprilo rispondendo ad una sola semplice domanda

Oggi ti proponiamo un test che riguarda la tua sfera personale. Ognuno ha delle priorità nella vita, c’è chi mette al primo posto il lavoro, chi privilegia la salute, chi ha come unico obiettivo quello di formare una famiglia e tanti altri ancora. Molte persone hanno un’immagine chiara di ciò che vogliono nella vita, ma non è un discorso che vale per tutti allo stesso modo.

C’è anche, infatti, chi non ha ancora compreso cosa desidera maggiormente nella propria vita. Le esperienze negative o alcune conoscenze possono sviarci temporaneamente o possono confonderci. Il test di oggi serve proprio a fare chiarezza: quali sono le tue priorità nella vita? Cosa desideri più di ogni altra cosa?

Potrebbe sembrare un test complicato, in realtà non dovrai fare altro che rispondere ad una sola domanda. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Essere appagati è importante, essere felici lo è ancora di più. Oggi vogliamo provare a capire quanto tu sia orientato verso i tuoi traguardi. Che tipo di vita stai conducendo? Stai facendo veramente quello che avresti desiderato fino a qualche anno fa? Adesso sei quasi pronto per iniziare il test, ti mancano davvero pochissimi dettagli.

Qual è la tua priorità nella vita?

Il test di oggi riguarda le priorità della tua vita. Di seguito ci sono cinque azioni, non dovrai fare altro che metterle in ordine, decidendo qual è, secondo te, quella che faresti per prima. Pensaci bene, non andare di fretta, fatti guidare dall’istinto ma non essere troppo superficiale, hai tutto il tempo necessario per rispondere con calma.

Quando avrai deciso, scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test. Ogni priorità è abbinata ad un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere, che forse, nemmeno conosci. Ecco l’elenco di azioni, qual è la tua priorità tra le seguenti cinque?

Calmare un bambino che piange.

Raccogliere la biancheria fuori dato che sta iniziando a piovere.

Chiudere un rubinetto poiché l’acqua inizia a traboccare sul pavimento della cucina.

Aprire la porta d’ingresso dato che qualcuno sta bussando.

Rispondere al telefono che squilla.

Le soluzioni del test

Adesso vediamo insieme qual è stata la tua decisione. A quale delle cinque azioni proposte hai dato priorità? Hai deciso di chiudere prima il rubinetto? Oppure hai risposto al telefono? Hai calmato il bambino che piangeva? Hai raccolto la biancheria oppure hai aperto la porta dopo che qualcuno aveva bussato al campanello?

Ogni risposta cela una personalità diversa, vediamo insieme quali sono le soluzioni del test di oggi.

Hai provato a calmare il bambino che piange : per te conta soprattutto la famiglia , è sicuramente la tua priorità. Il nucleo familiare viene prima di ogni altra cosa.

: , è sicuramente la tua priorità. Il nucleo familiare viene prima di ogni altra cosa. Hai chiuso il rubinetto: l’acqua che inizia a traboccare sul pavimento della cucina rappresenta i beni materiali. La tua priorità è la stabilità economica. Sei attaccato ai soldi, per questo motivo a volte allontani anche delle persone che ti vogliono bene.

Hai risposto al telefono : la tua priorità è la carriera . Rispondere al telefono mentre stai vivendo una situazione stressante indica chiaramente che il lavoro è al primo posto nella tua testa.

: la tua priorità è la . Rispondere al telefono mentre stai vivendo una situazione stressante indica chiaramente che il lavoro è al primo posto nella tua testa. Hai aperto la porta : la tua priorità è l’amicizia. Gli amici e i parenti più stretti sono molto importanti per te , hai scelto di farli entrare in casa nonostante ci fossero esigenze forse più importanti.

: la tua priorità è l’amicizia. , hai scelto di farli entrare in casa nonostante ci fossero esigenze forse più importanti. Hai deciso di raccogliere la biancheria: la pioggia rappresenta un pericolo per te, ci sono abiti che non vuoi rovinare. Questo sottolinea quanto la tua priorità sia l’amore. Le relazioni intime sono al primo posto per te.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Quali sono le tue priorità nella vita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!