Polemiche accese a “Ballando con le Stelle”, che in questa calda estate stanno andando avanti a colpi di post su Instagram. Una discussione a distanza che lascia spiazzati i fan e pone interrogativi su cosa sia accaduto all’interno del popolare show di ballo di Rai 1. A litigare sono la conduttrice Milly Carlucci e uno degli storici maestri ballerini, Raimondo Todaro. Ques’ultimo, dopo ben 15 anni ha deciso di lasciare il programma.

Una decisione che, evidentemente, ha stupito Milly Carlucci che ha risposto lanciando delle poco velate accuse all’artista. Ma andiamo con ordine: Raimondo Todaro ha annunciato l’addio al talent con un post su Instagram. Milly ha replicato affermando che avrebbe preferito un altro tipo do comunicazione, come ad esempio parlandosi guardandosi negli occhi.

Milly Carlucci contro Raimondo Todaro dopo l’addio a “Ballando con le Stelle”

Il ballerino ha replicato ancora spiegando che, essendo in quarantena a causa della positività al Covid, non ha potuto fare diversamente. Tuttavia il “dibattito” è proseguito con dei post su Instagram, nei quali sia la conduttrice che Todaro hanno spiegato le loro ragioni. In sostanza la Carlucci lo accusa di aver lasciato il programma senza aver comunicato le sue istanze ed essendo in trattativa da tempo per altre produzioni.

In più, la nota conduttrice, lo accusa velatamente di irriconoscenza per quanto fatto dalla produzione nei suoi confronti. La risposta del ballerino è, sostanzialmente, di giustificare il mancato appuntamento con il Covid (fu positivo anche in passato) e di negare di aver avuto altre trattative. La sua sarebbe una decisione sofferta e di natura personale.

Con la replica di Raimondo Todaro la questione si chiuderà?