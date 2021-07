Un posto al sole, la vendetta fa paura: tremano Ferri e Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole la situazione sfuggirà di mano e Roberto e Filippo saranno tenuti sotto scacco da Pietro

Siamo alle battute finali di questa stagione di Un posto al sole che terminerà tra pochi giorni prima di prendersi una breve pausa per questa estate. Ma la serie tv più amata dagli italiani non ci lascerà a secco di emozioni in queste due ultime settimane su Rai 3.

Le tensioni aumentano a Palazzo Palladini e nell’episodio di mercoledì 28 luglio ci siamo ritrovati con Pietro Abbate totalmente fuori controllo: l’uomo ha fatto irruzione nell’abitazione di Roberto Ferri, armato di pistola, e ora tiene sotto scacco il padrone di casa e Filippo.

Prima di arrivare a casa Ferri, Pietro ha anche tramortito Guido: un cambio di strategia per l’uomo che aveva abituato i telespettatori ad agire sempre con piani elaborati e curati nei minimi particolari. Ora invece Pietro è una furia: cosa succederà a Roberto e Filippo?

Un posto al sole, le anticipazioni

Stando alle ultime anticipazioni per quel che riguarda le nuove puntate, Franco (Peppe Zarbo) e Raffaele (Patrizio Rispo) troveranno Guido tramortito a terra e lo aiuteranno a riprendersi.

Il vigile, però, si renderà subito conto che la sua pistola non c’è più: l’ha presa Pietro per mettere in atto la sua vendetta. Ovviamente la scoperta metterà in allarme tutti gli inquilini del Palazzo ed il cerchio si stringerà sempre di più su Abbate. A questo punto Pietro riuscirà nel suo intento?

Secondo quello che si sa finora, il suo piano è destinato a fallire. Non ci sono dettagli sulle modalità con cui Pietro sarà bloccato (altri condomini o forze dell’ordine), ma questa storyline verrà chiusa nelle prossime puntate. Intanto Filippo, scampato alle minacce di Pietro, acquisirà una nuova consapevolezza e deciderà di impegnarsi seriamente nel suo percorso terapeutico per recuperare i suoi ricordi.