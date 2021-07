Can Yaman, addio a Diletta Leotta? Lui si consola così!

C’è aria di crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta? I due stanno facendo vacanze separate e il bel turco si è consolato così in Campania

Cosa è successo tra Can Yaman e Diletta Leotta? E’ crisi vera tra i due oppure sono soltanto voci? Le domande e i dubbi sulla coppia più paparazzata d’Italia crescono sempre di più e i fan non sanno davvero più che pensare.

Limitandoci ai fatti, la realtà è che dopo il lungo viaggio insieme in Turchia dove i due si sono mostrati sempre felici e appassionati, ultimamente sui social non si vedono più foto insieme.

Non solo, ma Can e Diletta hanno deciso di proseguire le loro vacanze con programmi differenti. La bella presentatrice, in attesa di ripartire su DAZN con la prossima Serie A che inizierà a fine agosto, se n’è andata in Sardegna in compagnia di alcune amiche. Inoltre qualche ora fa è stata pizzicata insieme al rapper “Salmo”, anche se tra i due sembra che ci sia soltanto un’amicizia. E l’attore turco?

Can Yaman si consola con i fan a Castellammare (VIDEO)

Can è impegnatissimo a preparare i suoi appuntamenti futuri. A breve vestirà i panni di Sandokan e nel frattempo ha lanciato il suo profumo. Dopo essere passato per la Calabria, l’attore turco ha presenziato ad un evento in Campania.

Più precisamente il bel modello è stato avvistato sul lungomare di Castellammare di Stabia ed è stato accolto davvero benissimo da tanti fan che non hanno voluto perdere l’opportunità di scattarsi una foto con il loro idolo.

Can, differentemente da quanto avvenuto in Turchia, si è mostrato felice e disponibile con tutti e ha fatto impazzire la folla di gioia, come si vede in un video postato da lui stesso sul suo profilo Instagram.

“Vi voglio bene, grazie”, ha commentato l’attore. Nessuna parola o dichiarazione invece nei confronti di Diletta Leotta, che nel frattempo continua a divertirsi in vacanza. Chissà se uno dei due romperà questo muro di silenzio nei prossimi giorni.