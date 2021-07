Diletta Leotta, altro che Can Yaman: pizzicata proprio con lui!

Diletta Leotta avvistata con un personaggio noto in intimità. Ma Can Yaman lo sa?

Diletta Leotta si trova adesso i vacanza in Sardegna, ma è da sola. Infatti il fidanzato e attore Can Yaman è in Puglia.

Questa coppia crea sempre molti rumors e da qualche mese si vocifera che i due non stiano più insieme.

Leggi anche –>Altro che Diletta Leotta: ecco chi è la nuova regina del calcio italiano

Poche ore fa la conduttrice radiofonica Diletta Leotta si trovava in compagnia di un noto rapper.

Che la storia con l’attore turco sia già finita? Scopriamolo insieme

Diletta Leotta e la foto insieme al noto rapper

- Advertisement -

Poche ore fa è stata pubblicata una foto che lascia molti dubbi: la storia si trova sul profilo social del rapper Salmo.

Diletta Leotta è accanto a lui; indossa un panama in testa e sorride lieta. Salmo ha un berretto da pescatore, ma evidenti sono le emoticon a forma di cuore sopra gli occhi.

Cosa starà succedendo tra i due? Per scoprirlo dobbiamo partire da un po’ prima del momento dello scatto.

La Leotta è in Sardegna non per vacanza, ma per lavoro. Infatti è stata inviata da Radio 105, stazione per cui lei lavora, per l’evento Water World Music Festival.

Salmo è anche lui presente per sponsorizzare e cantare una delle sue ultime canzoni.

Leggi anche –> Can Yaman e Diletta Leotta: tensione per la coppia, i paparazzi riprendono tutto

Per la conduttrice radiofonica e il rapper è solo amicizia. Lui ha voluto scherzare pubblicando una storia con i cuori al posto degli occhi. Ha cercato di ironizzare sulla difficoltà di stare accanto ad una bellezza come Diletta.

Ma i dubbi sulla relazione della Leotta con Can Yaman continuano a rimanere

Can Yaman e Diletta Leotta: di nuovo in crisi?

La coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta crea sempre tanto pettegolezzo. I due si fanno vedere poco insieme e quando vengono avvistati sembra che ci sia sempre odore di crisi.

Can Yaman, mesi fa, ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata e la Leotta ha risposto di sì. Nel mese di giugno, l’attore turco ha presentato la showgirl alla famiglia e ha ottenuto il consenso del padre.

Leggi anche –> Diletta Leotta, confessioni inaspettate a Venus Club sulla sua love story

Ma da quando sono tornati dalla Turchia i due non sono più stati visti insieme. E’ vero che Can si trova in Puglia e la fidanzata in Sardegna, ma la Leotta non indossa più l’anello di fidanzamento.

Secondo i rumors il motivo di crisi nella coppia è la totale differenza caratteriale. Entrambi hanno una forte indole e difficilmente si trovano d’accordo. Giorno dopo giorno sembra essere sempre più difficile il dialogo.

Nessuna fonte certa ha ancora confermato i rumors, ma il dubbio rimane. Non ci resta che aspettare.