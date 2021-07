L’ex concorrente del Grande Fratello si confessa: “Ho il cuore a pezzi“. Il resto è drammatico

Il Grande Fratello Vip capitanato dal conduttore Alfonso Signorini è in corso di costruzione. La prossima edizione inizierà in autunno e primi nomi del prossimo cast stanno già uscendo alla scoperto.

Abbiamo già scoperto che Antonella Elia e Pupo non saranno più gli opinionisti, ma al loro posto troveremo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Intanto un’ex concorrente della Casa più spiata d’Italia si lascia andare ad un grosso sfogo. Le parole sono toccanti e il dramma è evidente. Vediamo di chi si tratta e di cosa parla

Samantha De Grenet, ex concorrente del Grande Fratello, si lascia andare ad uno sfogo: “Ho il cuore a pezzi”

Samantha De Grenet è una delle gieffine che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E’ entrata in corso d’opera, ma è riuscita a resistere quasi fino alla finale.

Adesso è in totale relax, ma si lascia andare ad una confessione sul suo profilo Instagram.

Da qualche giorno la Sardegna è in totale situazione di emergenza.

I roghi che stanno distruggendo la provincia di Oristano sono indomabili e la regione ha dichiarato lo stato di calamità.

Come la maggior parte degli italiani, anche Samantha De Grenet è rimasta toccata dalle immagini dei giornali degli ultimi giorni e ha voluto esprimere il suo pensiero.

“Ho il cuore a pezzi! Una terra che conosco e che amo è in fiamme” scrive l’ex concorrente del Grande Fratello.

Nelle ultime ore si è dedicata alla lettura delle notizie e ha visto situazioni incommentabili. “Ho visto immagini che non avrei voluto vedere!” scrive la De Grenet.

Per lei la situazione è grave ed è un vero e proprio disastro ambientale. La natura sta svanendo in mezzo alle fiamme e gli animali cercano di scappare dal loro destino.

Dopo lo sfogo, Samatha si sente vicina al popolo sardo che si trova in questa situazione e che ha perso la propria normalità.

Decide così di fare un appello per la Sardegna ai suoi follower e scrive: “Prego tutti quelli che hanno una possibilità di aiutare come possono“.

La De Grenet conclude il discorso con l’hashtag #NoisiamolaSardegna.

E’ un momento difficile per tutti a causa della pandemia, ma a maggior ragione per la Sardegna. Samantha De Grenet invita ad aiutare il prossimo anche con poco.