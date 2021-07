Il nuovo concorrente di Ballando Con Le Stelle spiega perchè ha accettato di partecipare allo show e se la prende con i suoi detrattori

Ballando con le stelle 2021 ripartirà sabato 16 ottobre su Rai1 eppure già ora, nonostante manchino due mesi e mezzo, lo show condotto da Milly Carlucci ha cominciato a generare le prime polemiche.

Del resto era inevitabile che accadesse vista la scelta del programma di portare di nuovo in tv come concorrente un personaggio come Morgan. Marco Castoldi ha una carriera piena di successi musicali, ma anche di comportamenti bizzarri e sopra le righe: chi non ricorda la litigata sul palco di Sanremo con Bugo, con tanto di ritornello modificato ad hoc?

La scelta di Morgan è stata commentata nei giorni scorsi da Simona Ventura che pure aveva avuto modo di lavorare con il cantante ad X-Factor nel 2012. La presentatrice, con una punta d’ironia, ha dichiarato: “Morgan? Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più”.

- Advertisement -

Le parole sono arrivate anche alle orecchie di Morgan che, ovviamente, non ha perso tempo e ha risposto per le rime alla showgirl.

LEGGI ANCHE: MILLY CARLUCCI FA IL COLPACCIO A BALLANDO CON LE STELLE 2021: NEL CAST IL CANTANTE PIÙ DISCUSSO

Ballando con le stelle, Morgan spiega il motivo per cui parteciperà allo show

L’ex leader dei Bluvertigo, come sempre, ha scelto una maniera meno convenzionale per la sua risposta ed ha scritto una lettera a Simona Ventura in cui si è soffermato soprattutto sul motivo per cui ha deciso di partecipare allo show della Carlucci:

“Ho fatto sette edizioni di X Factor vincendone cinque e trovandomi nel Guinness dei primati perché sono il più grande talent scout del mondo. E io non dovrei fare la televisione? Non lavoro, così mi portano via la casa, mi pignorano i concerti, mi denunciano perché non pago gli alimenti alle figlie? Credi mi faccia piacere fare il buffone? No, ma lo faccio perché ho ironia e poi voglio mantenere le mie figlie, che non hanno nessuna colpa, meritano di vivere al meglio perché sono figlie di una persona che nella vita eccelle”.

LEGGI ANCHE: MORGAN, DISPERATO APPELLO: “MI VUOLE MORTO, AIUTATEMI”

Questa una parte della lettera in cui il cantante spiega di essere stato vittima di “mobbing” in moltissime occasioni, soprattutto da parte della Rai. Se le premesse sono queste, siamo sicuri che Morgan avrà modo di farci divertire moltissimo durante la sua permanenza a Ballando con le stelle.