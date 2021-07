Barbara D’Urso distrutta dal dolore: impensabile quanto accaduto

Un periodo davvero complicato quello che stiamo vivendo in questi giorni. Barbara D’Urso ne ha parlato sui social senza mezze misure

E’ un’estate davvero complicata per il nostro Paese. Non bastassero le problematiche legate alla pandemia e all’introduzione del Green Pass obbligatorio per bar, ristoranti ed eventi al chiuso, le ultime settimane hanno fatto registrare un nuovo drammatico evento.

Ci riferiamo, ovviamente, ai numerosi incendi che stanno colpendo la Sardegna e che hanno distrutto ettari di boschi e milioni di animali, senza contare le conseguenze apportate a tutti gli abitanti. Una situazione inaccettabile che spesso si verifica durante le giornate più calde in Italia e che non ha lasciato indifferente nemmeno Barbara D’Urso.

La presentatrice tv, sempre molto attiva sui suoi canali social, ha dato grande risalto alle notizie provenienti dalla Sardegna in queste ultime ore e ha voluto anche dire la sua.

Barbara D’Urso distrutta per gli incendi in Sardegna: l’appello social

La D’Urso, che inizialmente aveva commentato con un netto “Che dolore” le notizie relative agli incendi di questi giorni, si è poi lasciata andare ad un lungo sfogo sia su Instagram che su Twitter.

“Sono sconvolta dalle immagini che arrivano dalla Sardegna… È un disastro… Amici sardi vi sono vicina… Grazie ai volontari e ai soccorritori che si stanno occupando della cittadinanza e degli animali…”, ha scritto su Twitter l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, postando successivamente alcuni messaggi provenienti dagli abitanti dell’isola.

Sono sconvolta dalle immagini che arrivano dalla #Sardegna… È un disastro… Amici sardi vi sono vicina… Grazie ai volontari e ai soccorritori che si stanno occupando della cittadinanza e degli animali… 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/7RuMI4iSRS — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) July 26, 2021

Tra le sue storie di Instagram Barbarella ha aggiunto: “Proteggiamo la natura, evitiamo altre disgrazie come quelle di questi giorni in Sardegna”. La D’Urso non è l’unica VIP impegnata in questa campagna di sensibilizzazione, visto che anche la sua collega Simona Ventura si era lasciata andare una volta saputo degli incendi: “Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimento”, ha affermato indignata SuperSimo.