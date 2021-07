Star di Amici nella bufera: rifiuta foto con un fan, lui si difende così!

L’ex concorrente di Amici si difende: “Non mi capacito nemmeno del motivo”, il suo rammarico dopo l’episodio che lo ha visto oggetto di critiche

E’ reduce da Amici 20 ed è uno dei concorrenti del talent di Maria De Filippi più apprezzati. Eppure, nonostante lui preferisca farsi conoscere per la sua carriera artistica, il gossip e le polemiche continuano a “inseguirlo”, con conseguente disappunto. Le critiche, soprattutto quando arrivano dai propri fan, non sempre fanno piacere, anzi.

E come sempre sono i social a fare da riflesso a quanto accade a questi giovani artisti, che spesso fanno fatica a “fuggire” da polemiche e attacchi di ogni tipo. E’ il caso di Aka7even, che ha utilizzato Twitter per il suo ultimo sfogo. In sostanza il cantante ha spiegato di aver ricevuto una critica da una sua fan sui social.

Chi mi conosce sa come sono.

Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti.

Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo.

Vi voglio sempre bene ✌🏻💕 — Aka 7even (@Aka7evenreal) July 26, 2021

Aka7even chiarisce dopo il presunto “screzio” con una fan

La delusione è nata perché l’artista si sarebbe rifiutato di fare una foto con suo figlio. Ma al napoletano questa accusa proprio non è andata giù: “Mi dispiace molto e mi rammarica leggere notizie false a riguardo, e sinceramente non me ne capacito”. Il cantante spiega che non vede il motivo per cui qualcuno “inventa” accuse del genere.

L’accusa è nata dopo la segnalazione dell’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso sui social una segnalazione nei confronti di Aka7even da parte di una sua fan. L’artista avrebbe detto no a una foto col suo bambino, che ci è rimasto male. Ma l’ex concorrente di Amici ha smentito, spiegando che ama il contatto con i fan e che è sempre disponibile con tutti.