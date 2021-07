Anna Tatangelo in versione Baywatch: poi l’incredibile confessione

L’incredibile confessione “estiva” di Anna Tatangelo arriva direttamente con un post Instagram che fa incuriosire tutti i suoi ammiratori

Anna Tatangelo si gode il successo dell’ultimo lavoro discografico e come sempre incanta per la sua scultorea bellezza. L’ex fidanzata di Gigi D’Alessio è diventata, ormai, un vero e proprio “sex symbol”, e le sue foto fanno impazzire i suoi tantissimi follower su Instagram. L’estate, naturalmente, è l’occasione perfetta per mettere in mostra il suo fisico perfetto. Curve sinuose e fascino per la cantante, che concede spesso e volentieri sue foto in costume.

Visibilio per i quasi 2 milioni di followers e l’occasione sempre appropriata per fare da sponsor a uno dei marchi commerciali con i quali l’artista collabora. L’ultimo post su Instagram della Tatangelo la raffigura su una bella spiaggia di un resort pugliese nei pressi di Taranto. Sole azzurro, mare sullo sfondo, e spiaggia di sabbia fine. La Tatangelo indossa un “due pezzi” di colore bianco e si mostra in occhiali da sole.

- Advertisement -

Leggi anche – Batosta per Anna Tatangelo: il momento felice rovinato così

Anna Tatangelo al mare fa una confessione incredibile

Una serie di foto, tra le quali non mancano quelle alla spiaggia e al paesaggio, e una versione “estiva” e sognante della Tatangelo. Ma la sorpresa arriva nella didascalia del post: la cantante, infatti, fa una confessione decisamente inaspettata. “Foto sul lettino perché vi confesso… non so nuotare”, ha scritto. Ebbene sì, nonostante un fisico atletico lavorato con ore e ore di palestra, la bella Tatangelo non sa nuotare. Fatto curioso visto che lei spesso frequenta barche e spiagge di un certo livello.

Leggi anche – Anna Tatangelo: è tutto vero? Spunta il dettaglio in vacanza a Sorrento

Una confessione che ha fatto il pieno di commenti, ma in tanti hanno apprezzato la sincerità della donna, che quantomeno non nasconde un suo “difetto”. Del resto è difficile trovare persone adulte che non sanno nuotare… a maggior ragione se – come Anna – dicono di amare particolarmente il mare. E in ogni caso non è mai tardi per prendere qualche lezione: di certo la cantante troverebbe la fila di potenziali istruttori.