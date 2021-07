Anna Tatangelo riceve una brutta batosta. Doveva essere un momento felice, ma è stato tutto rovinato

Anna Tatangelo è nota a tutti con il ruolo di cantante. Nell’ultimo periodo però l’abbiamo vista come concorrente a qualche programma come Name that Tune – Indvina la canzone, come giudice ad X Factor o anche come conduttrice.

Anna è ormai un’artista poliedrica, ma mantiene comunque un grande amore per la musica. Infatti pochi giorni fa ha fatto uscire il suo nuovo singolo “Sangria” e oggi è uscito il video ufficiale.

C’è chi dai piani alti della televisione la sta guardando e studiando ed è rimasto sconvolto della bravura della showgirl.

Ecco quindi una grande notizia per la cantante laziale, ma la festa non inizia neppure che arriva una brutta batosta. Vediamo cosa è successo

Anna Tatangelo bacchettata dal conduttore Davide Mengacci

Anna Tatangelo nelle ultime ore ha in mente solo il suo nuovo singolo per l’estate intitolato “Sangria“.

Tra un video in palestra e le cene fuori al ristorante, arriva una notizia bellissima per la cantante.

La Mediaset ha pensato a lei per un incarico molto importante: la vogliono come conduttrice di Scene da un matrimonio in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

Il programma segue una coppia che si sta per sposare in tutte le fasi prima del fatidico sì. Dà allo spettatore la possibilità di scoprire nuovi usi, costumi e usanze di tutta Italia per prenderne anche spunto.

Questo format esisteva già tempo fa: le prime edizioni furono negli anni ’90 e poi vennero riprese in mano dal conduttore Davide Mengacci dal 2012 al 2015.

Quest’ultimo non era adorato dagli ascoltatori: era sempre in mezzo nei momenti più toccanti del programma e non aveva tatto nel rapportarsi con le persone.

Ma è proprio Davide ha distruggere la gioiosa notizia data dalla Mediaset alla Tatangelo.

In un’intervista per NowTv, l’ex conduttore del programma manda una bella stoccata: “Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa“.

Per Mengacci la decisione migliore era un’altra: “Avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara D’Urso“.

Poi aggiunge che Anna “si troverà in una situazione difficile“, perché la domenica pomeriggio va in onda anche Domenica In condotto da Mara Venier che è la regina della conduzione.

Infine lascia intendere che lui non sapeva minimamente che la Mediaset avesse deciso di registrare nuove puntata di “Scene da un matrimonio“. Solo leggendo i quotidiani ha scoperto la notizia e aggiunge: “Non sono stato interpellato“.

Anna Tatangelo risponde alle accuse e dice la sua su Barbara D’Urso

Anna Tatangelo è ben lieta di avere la possibilità di condurre totalmente da sola un programma, ma rimane comunque umile.

In un’intervista fatta a Fanpage.it rivela che non ama essere messa a confronto con Barbara D’Urso, perché lei è veramente brava nel suo ruolo.

“Sono due tipologie di cose che non devono essere accostate” spiega la Tatangelo e aggiunge: “Sicuramente il mood è quello del divertimento e di mettermi in gioco sotto una veste che va anche in contemporanea con All together now (talent show dedicato alle capacità canore)”.

Diciamocela tutta: a Davide Mengacci non è andato giù il parere del pubblico quando conduceva Scena da un matrimonio ai tempi. Inoltre non ricevendo la notizia direttamente dalla Mediaset, lui se l’è rifatta su Anna Tatangelo