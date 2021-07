Emanuele Berardi è il figlio di Barbara D’Urso, ed è sotto l’occhio del ciclone per le news in arrivo! C’entra anche Simona Ventura, ecco di cosa si tratta.

Emanuele Berardi, classe 1988, è il figlio della nota conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso. La D’Urso ha avuto due figli da Mauro Berardi famoso produttore cinematografico, ormai suo ex. Dopo l’abbandono di Mediaset, e la comunicazione di Barbara della terribile notizia dell’addio alla tv, la seguitissima conduttrice torna a far parlare di sé.

Emanuele e Giammarco si sono tenuti per lungo tempo lontani dai riflettori. Il più grande è Giammarco Berardi, classe 1986, laureato con 110 e Lode in Medicina e Chirurgia, è uno stimato professionista dalla grande bontà. E’ noto che ha partecipato ai soccorsi nelle zone di guerra, perché ha a cuore la salute delle persone.

Emanuele, è il più piccolo. Creativo, particolare e amante dell’arte, ha la passione per la fotografia! Nel suo account di Instagram si può notare questa sua dedizione. Ama viaggiare, ed in ogni luogo non perde occasione per valorizzare i soggetti e i paesaggi che incontra nel suo cammino.

Emanuele e il fratello hanno preso strade differenti rispetto i genitori, ma qualcosa sta cambiando. Il minore dei Berardi è sotto l’occhio del ciclone e delle critiche, perché ha ottenuto un’opportunità molto importante. Condizione che ha portato delle durissime affermazioni.

Emanuele e Barbara attaccati: interviene la Ventura

Simona Ventura, classe 1965, è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana molto amata dal pubblico, soprattutto nelle vesti di presentatrice di programmi freschi e moderni. Da poco protagonista di un lieto evento che l’ha portata su tutte le riviste di gossip, la Ventura è simpatica, perspicace e allegra, ed ha sempre condotto con professionalità i programmi tv. Nel corso della sua carriera però, più volte si è scontrata con Barbara D’Urso, per via di diversi motivi.

Simona ha un modo di presentare differente da quello di Barbara, infatti più volte hanno litigato, ed è nota questa situazione. Ecco che il nuovo lavoro di Emanuele Berardi, figlio della D’Urso, le porta di nuovo davanti le lenti del gossip. L’occasione in questione è che Emanuele sarà uno dei soci produttori della seconda stagione del programma Discovering Simo girato in collaborazione con l’Ente di promozione turistica Apt Servizi Emilia-Romagna, serie incominciata già su Discovery+.

In questo caso, Simona ha difeso il figlio di Barbara, dicendo che Emanuele è un ragazzo professionale e preparato. Non ci devono mai essere le raccomandazioni, afferma la Ventura, ma ribadisce che “anche i figli di” devono avere la possibilità di emergere, senza essere giudicati per partito preso.

Questa volta le due conduttrici non litigano, anzi si sostengono. Al di là delle critiche, Emanuele sarà un bravissimo collaboratore, nel frattempo il pubblico potrà godersi le bellezze dell’Emilia Romagna con un programma tutto da seguire!