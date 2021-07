Paura per Chiara Ferragni: “Spero di non riviverlo più”

Chiara Ferragni non ci sta più. L’influencer più famosa e cliccata del mondo è triste ed amareggiata, è protagonista di un’intervista intima.

Chiara Ferragni è l’influencer e imprenditrice digitale del secolo. Intelligente, produttiva e coraggiosa, è una donna che non ha paura di rischiare. Da sempre dalla parte dei più deboli, insieme al marito e cantante Fedez, sono i genitori più chiacchierati del momento. Criticati e amati, se ritengono che sia giusto vanno anche controcorrente pur di fare del bene. Entrambi sostengono la lotta contro la violenza sulle donne e combattono la battaglia dei pregiudizi, ultimamente sono state diverse le critiche su Chiara che hanno gettato non poco scompiglio sul web, ma la Ferragni non la ferma nessuno.

Chiara, classe 1987, è originaria di Cremona ed è partita con il blog The Blond Salad, fondato nel 2009, da lì la strada è stata piena di successi.

Creativa, energica e con tanta voglia di fare, Chiara ama lavorare in ambienti dinamici e freschi, viaggiando anche per il mondo in cerca di grandi novità. Di recente è stata resa nota una sua intervista che ha fatto preoccupare i suoi fan per quanto dichiarato.

Chiara Ferragni trova il senso della vita: intervista intima

Chiara Ferragni vanta più di 24.000 followers su Instagram. Dopo la vacanza da sogno a Forte dei Marmi, il cui costo ha sconcertato i fan, si sfoga profondamente. Nonostante la notorietà però anche lei ha sofferto molto. Vanity Fair pubblica un’intervista senza censure dell’influencer che si mette a nudo raccontando il bruttissimo periodo che ha attraversato.

La pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo intero, ha buttato giù anche l’imbattibile Chiara. La salute è molto importante, ed è stato proprio durante il primo lockdown, ed ancora di più dopo la nascita di sua figlia che si è resa conto di cosa sia davvero importante nella vita: le piccole cose e le persone a lei care.

La Ferragni è una ragazza di sani principi, con a cuore il valore della famiglia. Ciò che la commuove è stato il periodo di chiusura dovuto alle restrizioni, infatti ha dichiarato nell’intervista che “ha paura che riaccada”. La Ferragni ha capito che: viaggi, locali di lusso e grandi eventi, non sono nulla davanti la felicità dei propri cari.

Chiara Ferragni è sempre stata una ragazza semplice, ma con grandi idee. La sua creatività e bravura l’hanno decisamente portata lontano, ma sarà anche in egual misura la felicità della sua famiglia a darle la carica in più per raggiungere i suoi ambiziosi sogni.