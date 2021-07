“Tutto finto”: bufera sulla nuova coppia di Temptation Island 2021

La coppia accusata di aver mentito: Manuela e Luciano innamoratissimi dopo Temptation Island, lui criticato: “Tutte sceneggiate”

Una delle coppie “uscite” da Temptation Island sembra essere appassionata e innamoratissima. Eppure, come sta accadendo spesso in questa edizione del programma, ci sono ombre su questa e altre coppie. L’accusa è sempre la stessa: quella di “inventare”, o quantomeno di calcare eccessivamente la mano in merito a un amore che forse non è così autentico.

Al termine dell’ultima puntata del dating show si è formata ufficialmente una nuova coppia. Si tratta di Manuela e del corteggiatore Luciano. I due si sono conosciuti durante il programma: è nato un feeling ed entrambi hanno deciso di conoscersi meglio fuori dalla trasmissione. Ovviamente Manuela ha dovuto chiudere la sua storia con il fidanzato Stefano, mollato senza troppe remore. A suo dire la conoscenza di Luciano le ha fatto ritrovare il sorriso.

Temptation Island, altre accuse contro una coppia del gioco

Ormai è passato più di un mese dalla fine delle registrazioni del programma e la coppia risulta essere ancora insieme. La conferma è arrivata direttamente al conduttore Filippo Bisciglia: tutto come descritto, insomma. Nella coppia si è accesa una forte passione. Ed anzi, la donna ha ammesso che si è fidanzata con Luciano. Dichiarazioni amorose che fioccano sui social, dove ci sono foto insieme dei due e messaggi amorosi con tanto di dediche.

Un vero e proprio idillio a cui, però, non tutti credono. In particolare, ci sono critiche nei confronti di Luciano, accusato di aver messo in piedi una messa in scena. C’è chi crede nella buona fede di Manuela, e chi invece la ritiene “complice”. Accuse che arrivano dal mondo dei social con l’universo di blogger e influencer che puntano il dito. Tra questi Sara Carbone, ex protagonista anche lei di Temptation Island.