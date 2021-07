“Non lo faccio neanche per mio figlio”: bufera sull’ex gieffina dopo la scelta personale arrivata dopo la sua gravidanza



L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta per diventare mamma, e la notizia fa sicuramente piacere a tutti i suoi fans. Eppure, l’annuncio della sua gravidanza è stato accompagnato da una dichiarazione di intenti che non ha fatto piacere a nessuno. A sorpresa, la futura mamma ha spiegato che non allatterà il figlio: da qui si è acceso un vero e proprio mare di polemiche di ogni tipo.

Ma andiamo con ordine. La bella notizia è arrivata da Alessia Macari, che a metà luglio ha annunciato di essere in dolce attesa. La ragazza è sposata dal 2019 con il calciatore Olver Kragl, che gioca nel Benevento in Serie B. La coppia ha sempre riscosso molto successo sui social, soprattutto per la partecipazione di lei al GF Vip del 2018.

Grande Fratello Vip: polemiche sulla scelta della futura mamma

A rompere un pochino questo idillio la decisione di lei con relativo annuncio ai quattro venti di non voler allattare il bimbo. In realtà la dichiarazione è arrivata a seguito del commento malizioso di un utente, che ha scritto: “Beato il bimbo che dovrai allattare”. Lei, invece di risentirsi per la battuta a doppio senso poco elegante, ha spiegato che invece non lo farà: “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”.

Da qui una pioggia di commenti di ogni tipo, e non sono mancate le critiche feroci. Lei ha prontamente risposto che nemmeno la madre l’ha allattata, e non ci sono stati problemi. Eppure le critiche sono tante. La Macari ha anche spiegato che chiamerà la bambina Luna, e che non vede l’ora che la piccola arrivi. La lieta notizia è giunta esattamente dopo due anni del matrimonio, che fu celebrato a maggio del 2019.