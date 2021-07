Cast stellare per il Grande Fratello Vip 2021: i nomi che fanno discutere

Grande Fratello Vip si sta preparando per la nuova edizione del 2021. I nomi dei personaggi sono già fonte di discussioni per il fedelissimo pubblico che non sta più nella pelle nel vedere i propri beniamini.

Grande Fratello Vip è sempre una garanzia di intrattenimento. Irriverente, divertente, emozionante, drammatico e profondo: il Grande Fratello può tutto! Di recente il programma ha fatto parlare di sé a causa della separazione di un’amatissima coppia, situazione che ha lasciato i telespettatori senza parole.

Grande Fratello però si sa, ha mille sorprese! Belle o brutte che siano, il pubblico a casa sicuramente non si annoia mai. Riconfermato come conduttore l’iconico Alfonso Signorini, che al posto di Ilary Blasi, si è rivelato un validissimo e super preparato presentatore. Sempre sul pezzo, nell’ultima edizione quella del 2020, è stato capace di far salire alle stelle gli ascolti, ma soprattutto ha condotto l’edizione più lunga!

Grande Fratello Vip 2020 è durato molto più delle altre stagioni passate, anche a causa della pandemia di coronavirus: è stato un programma essenziale. Stare rinchiusi senza potere uscire non mette sempre di allegria, soprattutto se c’é la salute di mezzo, ma Alfonso è riuscito ad intrattenere nonostante la situazione.

Adesso il presentatore ha preparato delle sorprese che hanno lasciato di stucco il pubblico: un cast totalmente inaspettato, ci sono quattro nomi in lista!

Grande Fratello Vip 2021: ecco i nomi dei concorrenti

Grande Fratello Vip 2021 sta arrivando! Ci sono delle nuove sensazionali novità che stanno facendo discutere i telespettatori che non ce la fanno più ad aspettare. In seguito al successo dello scorso anno, che ha portato alla vittoria l’amato Tommaso Zorzi, sono in lizza per la nuova edizione dei nomi che stanno riscuotendo non poche critiche.

Il programma ha molto successo in tutte le sue edizioni, basta far riferimento alla new entry che proviene direttamente dalla Royal Family! Quest’anno però, ci sono dei nomi totalmente inaspettati. Sono quattro i nomi che stanno riscuotendo molto successo. Le prime due possibili concorrenti sono due donne dello spettacolo molto seguite ed amate: Raffaella Fico e Pamela Prati!

Svelati i primi due nomi. Sono due showgirl molto amate, soprattutto la Prati è stata protagonista dello scandalo del finto fidanzato, Mark Caltagirone, diventando fonte di critiche da parte degli haters, dato che ne aveva parlato lei stessa pubblicamente in tv. La Fico invece, fotomodella apprezzata ed amata, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo proprio nell’edizione del 2008 del Grande Fratello. Adesso le due vip sono in lista per diventare le nuove vippone!

I nomi dei nuovi possibili partecipanti non sono finiti qui. Gli altri due sono due personaggi molto amati nel mondo del calcio e dello spettacolo: Totò Schillaci e Raz Degan!

Entrambi sono stati molto seguiti negli anni Novanta. Totò Schillaci è noto per i gol che hanno segnato il mondiale del 1990! Lo stesso Raz Degan nel corso di quegli anni, è stato uno degli attori più in voga. Anche se questo periodo è passato, la gloria no! I nomi di questi celebri personaggi ritornano in televisione grazie al Grande Fratello Vip!

Grande Fratello Vip 2021 è molto atteso, dato il successo della scorsa edizione. Con questo cast stellare, il pubblico ne vedrà delle belle!