Lorella Cuccarini, l’annuncio bomba che tutti aspettavano

Lorella Cuccarini è in forma smagliante per la prossima stagione televisiva. Solare, sorridente, e sempre sul pezzo, torna in televisione con delle novità sensazionali.

Lorella Cuccarini torna in televisione come un uragano! Ballerina e artista a 360°, non delude mai il pubblico a casa. Amata dai telespettatori che la seguono fin dagli esordi, da quando Cicale Cicale era una hit, ma lo è tutt’oggi! In seguito a un suo durissimo sfogo a causa delle critiche degli haters, aveva già rivoluzionato l’edizione di Amici 2020 con il suo modo alternativo di insegnare.

Lorella, classe 1965, è stata una: ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Ama l’arte in tutte le sue sfaccettature, soprattutto ha sempre amato stare dalla parte dei giovani, sua più grande ispirazione. La notte vola, canta la talentuosa Cuccarini, ma il successo no, continua ad essere tra i personaggi più amati dello spettacolo.

Criticata dalla maestra Alessandra Celentano, nel corso del 2020 è stata anche la terza insegnante del banco di ballo dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Le due insegnanti hanno avuto diversi battibecchi a causa di due ballerine per niente apprezzate dalla Celentano, Rosa di Grazia e Martina Miliddi, secondo la quale dovrebbero cambiare mestiere. Infatti, la maestra Alessandra consiglia ad entrambe di intraprendere la strada del musical.

Lorella ha continuato a difendere le proprie allieve, beccandosi anche il soprannome di Mamma chioccia alla riscossa! Ecco che le novità per la Cuccarini non sono terminate, ecco la news imperdibile di cui è protagonista.

Lorella Cuccarini torna in televisione: ecco dove

Lorella Cuccarini è sempre più amata dai telespettatori. La showgirl incarna l’artista televisiva completa e professionale. Canta, balla e recita, insomma una star che dagli anni Ottanta, Novanta e Duemila, fino ad oggi, ha portato avanti una carriera brillante. Al fianco di presentatori del calibro di Pippo Baudo, è diventata un personaggio dello spettacolo di grandissimo successo.

La televisione però, dopo averla vista come insegnante nel programma Amici, non può fare a meno di lei. Dopo aver svelato lei stessa un inedito retroscena sul suo allievo più amato, condivide con i followers una bomba inaspettata, ecco il post:

Mamma Lorella torna alla riscossa, Amici di Maria De Filippi è diventata casa! Torna nelle vesti di insegnante di ballo, con tutta la sua professionalità e positività. Dimostrazione del fatto che è stata molto amata dal pubblico a casa. Per la nuova edizione del talent se ne vedranno delle belle! Restiamo in aggiornamento delle prossime news.