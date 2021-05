Amici 2021, Lorella Cuccarini svela alcuni retroscena sulla registrazione di oggi pomeriggio e qualche dettaglio su Alessandro Cavallo.

La finale si avvicina ed è difficile capire chi vincerà quest’ultima edizione del talent show più famoso delle reti italiane. Amici di Maria de Filippi continua di fatti a mietere successi e dare inizio alla carriera di grandi artisti.

In questo scontro della semifinale, registratosi oggi, si sono sfidati coloro che sono considerati i migliori di questa edizione. Tancredi, Aka7even, Sangiovanni, Giulia, Serena, Deddy ed Alessandro Cavallo, che proprio in questi giorni ha dovuto affrontare i suoi compagni.

Proprio su quest’ultimo la sua coach, Lorella Cuccarini, ha finalmente deciso di spendere qualche parola importante per gratificarlo o per lo meno sottolinearne il merito. Il tutto oltre ad aver detto un bel po’ di cose sulla registrazione della semifinale.

Lorella Cuccarini su Alessandro Cavallo, la registrazione di oggi pomeriggio della semifinale

“Voi non ci crederete ma noi non sappiamo nulla esattamente come voi” esordisce la coach del giovane Alessandro Cavallo nonché show girl, ballerina e conduttrice televisiva. Grazie a questo video abbiamo infatti avuto modo di capire che la donna assieme agli altri coach non può sapere nulla. Il tutto ovviamente per evitare spoiler.

Fa discutere moltissimo però quanto invece la bella coach ha deciso di dire sul suo ultimo ballerino rimasto in gara dopo l’eliminazione di Rosa e Martina. “Sandro è un perfezionista, un grandissimo lavoratore” dichiara Lorella Cuccarini con uno sguardo più che orgoglioso.

Fa eco perché proprio in questo periodo tantissime volte si era parlato di quanto quasi tutti i coaches avevano sempre decantato le lodi dei propri allievi. Raramente, però, lei lo aveva fatto su Alessandro Cavallo.

Ebbene con queste parole la show girl ha messo i puntini dove andavano messi ed ha chiarito la sua posizione a riguardo. Per essere precisi però dobbiamo anche far riferimento al fatto che Lorella Cuccarini ha detto di essere preoccupata, non poco, per questa registrazione.

Che il motivo della sua preoccupazione poggi sul fatto che magari proprio il suo Alessandro Cavallo è finito al ballottaggio?