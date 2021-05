Sarà l’ospite speciale di stasera a Top Dieci con Carlo Conti: parliamo di Gianna Nannini, la più famosa rocker italiana. Ecco cosa succederà in puntata.

Una puntata di tutto rispetto ci aspetta stasera, venerdì 7 Maggio 2021, sugli schermi di Rai Uno.

Lo show condotto da Carlo Conti, che andrà in onda alle 21.25, prevede un’altra puntata piena di grandi nomi.

Scopriamo insieme che cosa succederà durante la puntata di stasera ed anche chi saranno gli ospiti oltre, ovviamente, a Gianna Nannini.

Top Dieci con Carlo Conti: nella puntata di stasera c’è Gianna Nannini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianna Nannini (@officialnannini)

- Advertisement -

Sarà sicuramente una puntata interessante e ricca di sorprese ed avvenimenti quella di stasera di Top Dieci.

Carlo Conti condurrà questa sera, venerdì 7 Maggio 2021, a partire dalle 21.25, un nuovo “episodio” del varietà-gioco che sta conquistando Rai Uno.

Come nelle scorse puntate, anche questa sera ci saranno due squadre di celebrities pronte a “sfidarsi” a suon di domande e classifiche.

I concorrenti, infatti, dovranno rispondere a domande specifiche che riguardano svariati argomenti pop e culturali del nostro paese, posizionandoli al numero “giusto” nella Top Ten delle varie classifiche.

LEGGI ANCHE –> Colpaccio per Mara Venier: ecco cosa succederà nell’edizione dello Zecchino D’Oro 2020

Un modo per conoscere meglio l’Italia e gli italiani, informandosi e divertendosi.

Il programma, che va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma ha già raccolto numerosi consensi e la puntata di stasera non farà di certo eccezione.

L’ospite speciale di stasera, infatti, sarà Gianna Nannini.

La famosissima rocker si farà conoscere meglio dal pubblico italiano, rispondendo alle domande di Carlo Conti e compilando le sue personalissime classifiche.

In più, saranno resi disponibili durante tutta la serata, video inediti ed emozionanti con i quali potremo “addentrarci” nella vita di Gianna Nannini.

Niente male

Top Dieci di stasera: ecco chi sono i concorrenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da il mondo della tv (@ilmondodellatv2021)

Le squadre di stasera saranno formate da personaggi famosissimi.

I concorrenti saranno divisi in due team dai nomi decisamente evocativi: da una parte ci saranno Le divine e dall’altra Le tre grazie.

La prima squadra sarà formata da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti.

Nella seconda quadra, invece, ci saranno i comici Giorgio Panaiello, Lucia Ocone e Ubaldo Pantani.

La puntata si preannuncia piena di eventi, battute e novità e con due squadre così non potrebbe essere altrimenti!

Appuntamento per stasera, quindi, su Rai Uno per vedere come si svolgerà la puntata e conoscere i vincitori.

Eh sì, perché i concorrenti, oltre a sfidarsi, devono ovviamente mettere da parte punti che guadagneranno con ogni risposta corretta.

Chi riuscirà a vincere tra Le Divine e Le Tre Grazie e, soprattutto, chi si aggiudicherà la simpatia del pubblico? Per chi tiferemo?

Lo scopriremo solo guardando la puntata di stasera!