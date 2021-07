Ignazio Moser non riesce a stare lontano dai riflettori. L’ex concorrente dell’isola dei famosi è al centro della bufera a causa di un gesto che non è passato inosservato ai telespettatori.

Ignazio Moser è uno dei personaggi dei reality più amati. Sportivo, simpatico, bello e di cuore, è un concorrente di cui non si può fare a meno. Conosciuto soprattutto per la relazione con la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, è tornato sotto l’occhio del gossip. Di recente è stato un concorrente dell’Isola di Famosi, infatti ha partecipato all’ultima edizione del 2020.

Ignazio è molto amato e seguito nei social. Durante l’ultima edizione dell’Isola dei famosi è stato al centro di polemiche e discussioni che lo hanno cambiato molto, ma adesso è tornato più in forma che mai. Classe 1992, ha percorso kilometri di strada, sia in sella alla sua fedelissima bicicletta, in quanto ex ciclista, e sia a piedi, i propri, quelli che lo hanno portato alla notorietà da vippone nei reality di maggior successo.

Ragazzo a modo, molto educato e sensibile, si è perdutamente innamorato di Cecilia Rodriguez, bellissima modella argentina, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione del 2017, la quinta. Scandalo e amore da allora sono andati a braccetto, ma ad Ignazio non importa, ciò che conta è: essere felice.

- Advertisement -

Sostenendo il peso della notorietà va dritto per la sua strada, ricca di successi futuri. Soltanto che da vippone che non è altro, qualsiasi suo gesto non passa inosservato, soprattutto l’ultimo che ha sconvolto tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ignazio Moser e la dedica di Cecilia Rodriguez che nessuno si aspettava, non è per il fidanzato!

Ignazio Moser si trasforma: è irriconoscibile

Successo e privacy sono un’accoppiata non sempre facilmente sopportabile. Essere sotto l’occhio del gossip 24 ore su 24, non è semplice. Gestire la propria figura quando i paparazzi sono sempre dietro l’angolo, non è per tutti. In seguito all’ultima scottante rivelazione in merito all’entrata in scena di possibile un nuovo baby Rodriguez, l’ex ciclista torna a far parlare di sé.

Ignazio conosce molto bene le dinamiche del gossip. Così, da quando è famoso ha deciso lui stesso di informare i fan dei suoi cambiamenti. Molto attivo nei social personali, condivide spesso delle foto che lo ritraggono, sia solo che con amici e fidanzata, e dei messaggi che lui stesso scrive.

L’ultimo post che ha condiviso è sotto gli occhi dei fan che non lo riconoscono più e non credono ai loro occhi per quello che vedono, ecco lo scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

POTREBBE INETERESSARTI ANCHE >>> Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rimandano le nozze, ecco la verità di quello che è accaduto

Sulle bianche e spaziose spiagge di Ibiza passa le vacanze, e la magia del momento insieme al caldo torrido gli hanno dato alla testa! Biondo platino è il suo nuovo look per l’estate 2021. Rivoluziona la sua immagine di bel moro tenebroso, diventando un bel biondo in riva al mare.

Biondo o meno, è sempre un personaggio molto amato, soprattutto dalla sua Cecilia che gelosissima, non lo molla un attimo!