Cecilia Rodriguez: la dolce dedica, ma non è per Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez sta trascorrendo il weekend a Panarea con il fidanzato e alcuni amici, e dedica parole d’affetto a una persona inaspettata



Una vacanza rilassante a Panarea con le persone più care. Così Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, si gode l’estate con il fidanzato Ignazio Moser e alcuni amici: tra questi Andrea Damante, Nicolò Brigante e il fratello Jeremias, tutti accompagnati dalle rispettive fidanzate. E come sempre la simpatica Cecilia sceglie Instagram per immortalare vari momenti della sua vacanza e pubblicare post con foto e storie.

Tra queste, ha colpito una dedica particolare: non per il suo amore Ignazio Moser, ma per il fratello Jeremias, al quale Cecilia è legatissima. La foto li ritrae mentre lui abbraccia la sorella. La foto è stata scattata davanti a un ristorante a Panarea. Eloquente la didascalia, che recita: “El amore nunca deja de ser”, che significa: “L’amore non smette mai di essere”. Una dedica molto bella dove la parola “amore” è utilizzata senza remore.

Cecilia Rodriguez e la dedica “amorosa” su Instagram

Chiaramente, in questo caso, si tratta dell’amore fraterno, ma a qualcuno ha fatto specie che nelle parole di Cecilia non c’era alcun riferimento al fidanzato Ignazio. Nulla di grave, naturalmente, visto che la famiglia Rodriguez è legatissima e non è certo un segreto. In particolare, le due sorelle Cecilia e Belen sono molto affezionate al fratello minore Jeremias, che con Cecilia ha anche partecipato all’Isola dei Famosi.

Inoltre, i tre fratelli si sono buttati con profitto in alcune attività imprenditoriali, come “Me Fui”, che realizza costumi da bagno per donne che stanno riscuotendo molto successo. E da poco è stata lanciata la linea di abbigliamento per uomo e donna “Hinnominate”. In questa attività partecipano tutti e tre i fratelli Rodriguez. Ovviamente, il pensiero va a Belen, che diventerà mamma tra pochi giorni. La foto della luna di notte che si rispecchia nel mare è un chiaro “indizio” di come l’arrivo della piccola Luna Marie sia davvero imminente.