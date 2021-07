Napoli, De Laurentiis ha litigato col direttore sportivo? Arriva il chiarimento

Napoli, De Laurentiis e Giuntoli avanti insieme. Il presidente smentisce la crisi col dirigente. Il ds è al lavoro sul mercato con Micheli e Spalletti

Niente crisi con Giuntoli. Questo ciò che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto ribadire ancora una volta. La prima occasione fu una settimana fa, quando c’è stata la conferenza stampa a Roma. Eppure, proprio l’assenza del direttore sportivo all’Hotel St.Regis aveva sollevato voci e dubbi. Accanto al patron azzurro c’era il vice presidente, il figlio Eduardo, e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Non era presente il direttore sportivo, ma se è per questo neanche l’allenatore Spalletti. Dopo aver confermato la fiducia a Giuntoli a margine della conferenza, De Laurentiis ha voluto ancora ribadire che non esistono distanze tra lui e il suo collaboratore.

Secondo indiscrezioni il presidente ha detto di essere infastidito da queste voci e che Giuntoli sta lavorando normalmente al mercato del Napoli che sarà. Videocall con lui, Chiavelli, Edoardo De Laurentiis e il capo degli osservatori Maurizio Micheli, oltre all’allenatore Spalletti. Questa la “squadra” che sta lavorando a cessioni e acquisti per la squadra della prossima stagione. Riguardo Giuntoli, che ha un contratto fino al 2024, si era parlato di rapporti tesi con De Laurentiis, in particolare dopo l’esplosione della crisi del Bari.

Napoli, la verità sul rapporto tra De Laurentiis e il ds Giuntoli

Il ds del Napoli supervisiona la situazione del club pugliese, anche se formalmente non ha incarichi. Solo voci comunque, alimentate poi dal silenzio stampa, che oltre Gattuso e i calciatori ha zittito anche il direttore sportivo. Giuntoli era diventata una presenza costante a margine delle partite, visto che spesso parlava prima delle gare. Il silenzio stampa lo ha allontanato dai microfoni e la sua assenza a Roma aveva fatto parlare qualcuno. Anche a causa del Covid si lavora sempre meno in presenza, e questo ha coinvolto anche il mondo del calcio. Non sempre è necessario viaggiare e spostarsi per incontri di persona, e le ormai classiche videocall sono spesso più comode.

La presenza di Cristiano Giuntoli è attesa domani, quando a Castel Volturno sarà presentato il nuovo allenatore Luciano Spalletti. Sicuramente, il direttore sportivo sarà – come di consuetudine – a Dimaro Folgarida durante tutto il periodo di ritiro, e da lì orchestrerà le manovre di mercato. E a proposito di Spalletti, si è parlato anche del fatto che la scelta del tecnico sia stata soltanto di De Laurentiis. Probabilmente è vero, ma ormai in 17 anni il patron ha acquisito esperienza calcistica e capacità di valutazioni autonome, ma soprattutto la storia conferma che non è la prima volta che il patron del Napoli sceglie autonomamente l’allenatore. Era già capitato in passato e nessuno aveva ipotizzato “crisi” con il direttore sportivo.