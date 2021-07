Carlo Conti e Milly Carlucci sono molto preoccupati a causa delle novità apportate dalla Mediaset. La Rai dovrà far fronte a dei clamorosi cambiamenti totalmente inaspettati, ecco quanto accaduto.

Carlo Conti e Milly Carlucci sono due volti noti per la tv nazionale Rai. Divertenti, professionali e originali, sono due conduttori che hanno fatto la storia. La nuova stagione televisiva si sta preparando, infatti sono in corso delle trattative molto interessanti che porteranno non poche novità per i fedelissimi telespettatori. Dopo l’esclusiva dichiarazione di Conti che ha comunicato chi lo affiancherà in Tale e Quale Show 2021, ci sono delle novità totalmente inaspettate.

Carlo Conti, classe 1961, è un volto storico per Rai1. Dopo aver presentato dal 2006 al 2018 il programma L’Eredità, ha condotto il Festival di Sanremo nelle edizioni del 2015, 2016, 2017, segnando un altro brillante successo nella sua carriera. Adesso è il conduttore di Tale e Quale Show, programma entusiasmante che vede entrare in gioco dei talenti canori e attoriali di successo. Adesso però insieme alla collega Milly Carlucci ne vedrà delle belle.

Milly Carlucci, classe 1954, è una conduttrice molto amata e familiare per il pubblico a casa. Diciamo che la Rai senza Milly, non è la stessa. Conduttrice di programmi di successo come: Scommettiamo che… , il Festival di Sanremo, Luna Park, Pavarotti & Friends e Ballando con le stelle, la Carlucci inizia la sua carriera negli anni Ottanta. Matura tantissimo nel corso dei Novanta, infatti non è soltanto una conduttrice, ma si è cimentata anche nel canto e nella recitazione, sapendo il fatto suo nei programmi che conduce!

- Advertisement -

Entrambi sono due professionisti, ma che si trovano in difficoltà perché: un’altra amatissima conduttrice ritorna con delle novità inaspettate!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milly Carlucci subisce un gravissimo colpo, bocciatura per Ballando con le Stelle!

Carlo Conti e Milly Carlucci tremano: ecco chi li fa tremare

Entrambi i conduttori sono seguitissimi. Senza di loro non esisterebbero diversi programmi della Rai. Moderni, simpatici e originali, ogni anno si ritrovano ad affrontare nuove sfide per migliorare le prestazioni dei loro format. Idee creative e spirito di sacrificio non mancano per nessuno dei due. Ultimamente, il conduttore ha segnato un bel gol rubando un celebre volto di Don Matteo per Tale e quale Show 2021, ma questo non basta.

C’è un’altra conduttrice che sta entrando in gioco. Mediaset propone un nuovo programma, simile a quelli presentati dai due conduttori, si sta parlando di: Star in the star di Ilary Blasi!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carlo Conti è protagonista di una clamorosa rivelazione fatta da un personaggio inaspettato

Star in the star ruba delle caratteristiche importanti dai loro programmi. Da Tale e Quale show di Conti riprende la musica, le canzoni e la recitazione, dato che i concorrenti dovranno cimentarsi in queste sfide; mentre da Il Cantante Mascherato della Carlucci prende la parte investigativa, infatti i partecipanti dovranno riconoscere chi si nasconde dietro il personaggio misterioso!

Se ne vedranno delle belle nella nuova stagione televisiva del prossimo autunno. Restando in aggiornamento, i due conduttori devono stare attenti a non farsi rubare una grossa fetta di pubblico dato che i programmi sono simili e andranno in onda vicini!