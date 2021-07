Uomini e Donne, volano stracci tra ex: “Non faccio questi giochetti”

La coppia formatasi a Uomini e Donne da qualche giorno ha rotto il silenzio. Lui, però, non ne può più di ricevere accuse e ha replicato

Quando una relazione finisce c’è chi sceglie la via del silenzio e chi invece non riesce proprio a tenersi dentro la rabbia e la delusione nei confronti del proprio ex partner. Ancor più difficile tenere nascosti alcuni dettagli se la coppia in questione è una di quelle famose e seguite in tutta Italia.

E’ il caso di Samantha e Alessio, protagonisti dell’ultimo trono classico di Uomini e Donne. I due, ormai, non stanno più insieme. I sentori erano stati molti già nelle scorse settimane, quando lui era stato pizzicato in compagnia di un’altra donna e i fan avevano anche notato come non si seguissero più a vicenda sui social.

Qualche giorno fa, poi, Samantha è partita in quarta su Instagram e ha lanciato accuse pesanti ad Alessio. La ragazza si è detta delusa del comportamento del romano che però non è stato zitto ad incassare i colpi e ha deciso di replicare.

Alessio e Samantha, volano stracci tra i due ex Uomini e Donne: “Non faccio questi giochetti”

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha ricevuto messaggi offensivi e tantissime critiche da parte dei fan di Samantha che sui social hanno attaccato il calciatore.

Alessio quindi ha deciso di dire la sua in merito alle parole della sua ex e ha scelto anche lui di farlo pubblicamente attraverso le storie di Instagram: “Io mi diverto, sono in vacanza e mi voglio divertire. Faccio quello che voglio quindi non mi mandate messaggi. A me non va di spiattellare tutto su Instagram. Ma qualcun altro mette storie, poi le toglie, parla di rispetto, parla di tante cose. Io non vado a cercare consensi su Instagram, non me ne frega niente”.

A quanto pare il romano non ha proprio digerito il comportamento dell’ex tronista, accusata di cercare consensi sui social: “A 27 anni non metto storie su Instagram per cercare consensi dalla gente, poi le tolgo e faccio questi giochetti“. Insomma, oltre alla fine della loro storia sembra proprio che tra i due le incomprensioni e le polemiche non siano ancora terminate. Chissà se ci sarà spazio per altri botta e risposta sui social nei prossimi giorni.