Meghan Markle, chi è l’uomo che ha incontrato la duchessa?

Le ultime indiscrezioni su Meghan Markle parlano di un misterioso uomo di origini inglesi. Ecco svelati tutti i dettagli di questa storia

Meghan Markle continua a far parlare di sé. L’ex attrice statunitense è perennemente presente sulle pagine di tutti i tabloid inglesi. Ogni giorno c’è un piccolo dettaglio sulla sua vita che fa il giro del web e che attira l’attenzione di migliaia di persone in tutto il mondo. Sembra quasi una calamita per le polemiche.

E infatti l’argomento del giorno riguarda proprio lei, la duchessa di Sussex, moglie di Harry d’Inghilterra. Recentemente, le sue parole rilasciate ad Oprah Winfrey hanno scatenato molte discussioni. La Markle, nel corso dell’intervista, ha addirittura accennato alla volontà di suicidarsi a causa del trattamento ricevuto dai parenti di suo marito.

Anche l’addio alla Gran Bretagna della coppia ha permesso a molte persone di spettegolare su di loro. Ormai vivono da tempo negli Stati Uniti d’America, nella contea di Santa Barbara, in California. La casa nella quale vivono si trova nella zona di Montecito e ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Una cifra che pare sia andata di traverso alla Regina Elisabetta.

I rapporti con la Royal Family non sono buoni e non sono migliorati nemmeno quando Harry è tornato in Inghilterra per l’inaugurazione di un monumento dedicato a sua madre, Diana Spencer. Vediamo insieme qual è la nuova polemica che riguarda Meghan Markle e chi è il misterioso uomo di origini inglesi di cui si parla tanto.

Meghan Markle: “Voglio conoscere un uomo inglese”

Pare che, prima di sposarsi, Meghan Markle avesse un chiodo fisso: conoscere un uomo britannico. Lo ha rivelato Lizzie Cundy, un’amica intima della duchessa di Sussex. Si tratta di una conduttrice televisiva molto nota in Gran Bretagna, che avrebbe deciso di mostrare un video nel corso della trasmissione che conduce.

Secondo Lizzie Cundy, esisterebbe un video nel quale Meghan Markle avrebbe affermato di voler diventare una ragazza londinese: “Amo gli uomini londinesi e amo tutto ciò che ha a che fare con Londra”. Queste sarebbero le parole contenute nel video, che al momento non è ancora stato messo in onda da nessun programma televisivo inglese.

La presentatrice televisiva ha dichiarato di aver ricevuto il compito di prendersi cura di Meghan quando è arrivata in Gran Bretagna: “Voleva incontrare qualcuno, da quando è arrivata qui a Londra, Meghan ha interrotto qualunque rapporto con me. In realtà, dopo il fidanzamento è scomparsa dalla vita di molti, compresa la sua famiglia, quindi non sono stupita del suo comportamento nei miei confronti”.

Quindi l’incontro con Harry non sarebbe una storia d’amore con il lieto fine, ma un vero e proprio progetto dell’ex protagonista della serie tv Suits. Un piano ben programmato ed articolato in ogni dettaglio. Meghan avrebbe sempre desiderato una relazione con un uomo britannico e ne ha trovato uno speciale, Harry, che ha sposato e con il quale si è trasferita in California.

Chi è Lizzie Cundy

Ma chi è Lizzie Cundy? Le sue parole sono affidabili? Si tratta di una presentatrice televisiva nata a Londra il 5 febbraio 1970. È apparsa su ITV nel programma televisivo A Day with a Designer This Morning e, da quel momento, partecipa a numerosi talk show, chiamata ad esprimere la sua opinione all’interno dei salotti televisivi.

Lizzie ha anche condotto un programma calcistico intitolato Wags World nel 2010. Oggi conduce questo show su Wedding TV, una televisione privata britannica. Ha lavorato per Sky ed è protagonista anche su Amazon Prime. Sulla piattaforma di Jeff Bezos conduce un programma molto seguito in Inghilterra. Nel 1994 ha sposato Jason Cundy, ex calciatore di Chelsea e Tottenham. I due hanno divorziato nel 2012 dopo aver messo al mondo due figli.