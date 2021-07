Mara Venier, l’annuncio che tutti aspettavano: fan al settimo cielo

Mara Venier ha vissuto due mesi davvero complicati ma sta tornando piano piano alla sua vita normale. I fan felicissimi dell’annuncio

Mara Venier finalmente fuori dall’incubo? Sembrerebbe di sì a vederla negli ultimi post sui social che la conduttrice Rai ha pubblicato di recente per tenere aggiornati tutti i suoi fan.

La Venier ha vissuto davvero dei mesi complicati e tutto a causa di quella che doveva essere una semplice operazione ai denti. Invece un intervento probabilmente sbagliato, o comunque che ha creato delle complicazioni, ha costretto “Zia Mara” ad una lunga degenza e soprattutto a dover rinunciare ad una puntata di Domenica In.

Proprio qualche giorno fa, inoltre, la presentatrice si è dovuta presentare di nuovo in ospedale mettendo tutti in allarme. Per sua fortuna la sua presenza al “Policlinico Umberto I” di Roma era semplicemente dovuta a dei controlli, come spiegato successivamente sui social.

Mara Venier torna finalmente alla normalità: l’annuncio su Instagram

Ora che il peggio sembra alle spalle la Venier è tornata finalmente alla sua vita normale. Qualche giorno fa è stata ospite all’Arena di Verona per il compleanno di Jerry Calà, con il quale è legata da un’amicizia molto speciale.

Poi, nell’ultimo post su Instagram, Zia Mara si è mostrata in compagnia di Gianluca Saragò, famoso fotografo dei Vip. La presentatrice, nonostante il caldo, è apparsa molto concentrata mentre osservava gli scatti del fotografo. Una giornata lavorativa vissuta appieno e con il sorriso, e che segna un ritorno alla normalità per la Venier.

I fan, ovviamente, hanno riempito il post di like e commenti. Tutti sono felici per lei e finalmente possono abbandonare le preoccupazioni visto lo stato di salute della Venier, che per concludere si è concessa anche una cenetta con Alessia Marcuzzi e i rispettivi mariti, Nicola Carraro e Paolo Calabresi Marconi.