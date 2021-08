Credi di essere uno dei segni più saggi dell’oroscopo? La classifica di oggi dello zodiaco ce lo svelerà: ti trovi tra i primi cinque?

Dicci la verità: sei davvero in grado di prendere sempre la decisione giusta, dopo aver ponderato con calma monastica tutte le soluzioni?

Se la risposta è sì potresti trovarti nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi: niente male, vero?

Certo, un vero e proprio saggio non sarebbe così poco modesto da pensare di essere saggio. Quindi qual è la verità?

Per scoprirlo, ovviamente, non possiamo far altro che dirti di leggere la classifica dell’oroscopo di oggi: dopotutto è proprio qui sotto!

I segni più saggi di tutto lo zodiaco: pensi di essere in questa classifica dell’oroscopo

Ci sono numerose situazioni nelle quali comportarsi saggiamente è non solo necessario ma anche la soluzione migliore.

Se solo lo avessimo saputo quando eravamo più giovani!

Fortunatamente, per controbilanciare i gruppi di ragazzi sconsiderati, una volta ogni tanto, nasce un bambino decisamente saggio che sarà quello che impedirà a tutti di fare la cosa sbagliata al momento sbagliato.

No, non parliamo del Dalai Lama ma semplicemente di tutti quei bambini che nascono sotto uno dei segni più saggi di tutto lo zodiaco!

La nostra classifica di oggi, infatti, mira a scoprire chi saranno i segni che hanno una saggezza veramente innata, che li ha aiutati a farsi strada nella vita.

Pensi di esserci anche tu in questa classifica?

Scopriamolo subito rivelando le prime cinque posizioni: ecco quali sono!

Vergine: quinto posto

Organizzati e precisissimi, sempre attenti che tutto sia in ordine e che non ci sia niente di fuori posto. Se la saggezza si potesse imparare (ehm, effettivamente si può), i nati sotto il segno della Vergine sarebbero i primi della classe!

Questo segno, sempre attento ad eccellere e ad avere tutto sotto controllo, è in grado di elargire perle di saggezza non indifferenti.

Dopotutto si impara provando e la Vergine ha provato di tutto per avere il risultato migliore: non c’è “saggio” migliore di chi prova tutto!

Cancro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha un’intelligenza emotiva decisamente sviluppata ed inizia da subito a “percepire” ed individuare significati o relazioni “sotterranee“.

Questo li rende saggi? Beh, la risposta è ovviamente sì! Anche se non sono il tipico saggio con la barba, che dispensa consigli sul futuro il Cancro è un saggio veramente molto potente.

Sono bravissimi a leggere le emozioni altrui e sanno sempre cosa fare (sia nel bene, che nel male). Saggi quindi ma sempre un poco… fuori dagli schemi!

Sagittario: terzo posto

Il Sagittario è uno dei segni più saggi di tutto lo zodiaco: dopotutto si trova nella nostra classifica di oggi, no?

Sappiate che il Sagittario è uno dei segni che più di tutti ama riflettere sulle questioni e che, spesso, ha una visione molto profonda della vita!

Quando meno ve lo aspettate, infatti, il Sagittario vi darà il consiglio semplicemente perfetto. Spesso tendiamo a sottovalutare i Sagittario pensando che siano interessati solo a scherzare, ridere e fare i bambinoni. Le persone nate sotto questo segno, però, sono veramente molto sagge: date loro tempo e vi mostreranno questo lato (inconsueto) della loro personalità!

Acquario: secondo posto

La saggezza di un nato sotto il segno dell’Acquario è decisamente una saggezza a tutto tondo. Sono dei veri Pico De Paperis! L’Acquario, infatti, ha una conoscenza quasi spaventosa di… beh, tutti gli aspetti della vita!

Cosa mangiare per pranzo o per cena? L’Acquario ha la risposta. Come comportarsi in una determinata situazione? L’Acquario sa esattamente cosa fare. Problemi a casa con il rubinetto o una lampadina o le farfalline della farina? L’Acquario ha già previsto tutto e sta risolvendo.

Ma come fanno? Semplicemente, i nati sotto il segno dell’Acquario sono molto (ma molto) saggi. Talmente saggi che spesso non aspettano neanche che gli facciate una domanda: stanno già risolvendo il vostro problema! C’è un saggio più saggio di questo? (Sì, se no sarebbero al primo posto, no?).

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più saggi di tutto lo zodiaco

Incredibile (forse) ma vero: i nati sotto il segno dello Scorpione sono tra le persone più sagge di tutto lo zodiaco!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non ha solo una mente sempre rivolta al futuro, che pianifica a più non posso e che cerca sempre di prevedere ogni possibile scenario.

(Se non fosse abbastanza).

No, i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che riescono, fin dalla più tenera età, a capire effettivamente qual è la cosa più “saggia” da fare.

Da giovani e da adolescenti, quindi, gli Scorpione fanno una vita decisamente poco “divertente”. Ehi, capiamoci: ogni tanto, quando si lasciano andare, possono compiere delle vere e proprie pazzie e non è vero che non si divertono mai.

Consapevoli, però, dei diritti e dei doveri della vita ed anche del fatto che scegliere (e scegliere bene) è importantissimo, gli Scorpione iniziano prestissimo il cammino sulla via della saggezza.

Sono loro i più saggi: se avete bisogno di un consiglio, chiedetelo a loro!