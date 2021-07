L’ex di Uomini e Donne incanta ancora: per lei il tempo non passa mai. Dopo 18 anni è spettacolare. Le foto conquistano i social

La partecipazione a Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, risale a molti anni fa. Ne sono passati ben 18 e la trasmissione di Canale 5 era agli esordi. Oggi è ancora bellissima e tutti questi anni non sembrano mai passati. Alessandra Pierelli incanta i social e colpisce con la sua bellezza. In particolare, l’ultima foto la ritrae in un primo piano semplice, quasi senza trucco e sguardo profondo.

Moltissimi i commenti e i like pieni di complimenti per il suo fascino genuino che non risente affatto del tempo. 18 anni dalla sua partecipazione al programma non sembrano mai passati. L’attrice italiana ha 42 anni ma non li dimostra: è diventata famosa partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, in onda su Canale 5, dove era fra le “corteggiatrici” del popolare tronista Costantino Vitagliano, venendo da lui scelta. La coppia, che non ha vissuto mai una vera e propria storia d’amore, divenne poi popolarissima.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ancora incanta dopo 18 anni

Nata a Sezze nel 1979, la Pierelli nel 2009 ha anche scritto un libro, con la pubblicazione di “E ora viene il bello”, un’autobiografia edita da Aliberti Editore. E’ stata protagonista di spettacoli teatrali e di fiction.

Dopo la fine delle relazioni con i calciatori Giancarlo Pantano e Guglielmo Stendardo, Alessandra è attualmente sposata con il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari, con il quale è convolata a nozze il 14 febbraio 2011. La coppia ha due figli, e nonostante siano passati tanti anni da “Uomini e Donne” la Pierelli è più bella che mai.