I due ex partecipanti al dating show si sposano: scelta già la location. Dopo aver sofferto sull’Isola, ora arriva il fatidico ‘sì’

Si tratta di una delle coppie più famose di Temptation Island, il famoso dating show estivo di Canale 5. I due sono stati protagonisti in passato del programma e sono pronti a sposarsi dopo la chiusura ufficiale dei rispettivi vecchi matrimoni. In particolare, si tratta di una coppia di volti noti: parliamo di Manila Nazzaro e di Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha ottenuto da poco il divorzio dall’ormai ex marito, l’ex calciatore Francesco Cozza.

Ora è pronta a sposare un altro ex giocatore, Lorenzo Amoruso. La Nazzaro ha due figli avuti con Cozza, Francesco Pio e Nicolas. Anche Amoruso è pronto a sposare la sua nuova compagna, e i due hanno anche scelto la location del matrimonio. Manca, però, ancora una data ufficiale: questa dovrebbe essere fissata, in ogni caso, al massimo entro la prossima primavera ma più probabilmente già in autunno.

Temptation Island, la coppia si sposa e ha già scelto la location!

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposeranno nei pressi di Firenze, dove l’ex giocatore possiede una tenuta in campagna. Il 50enne inviterà amici e parenti nella sua bellissima villa tra le colline: il matrimonio sarà celebrato in quella sede, ovviamente con rito civile essendo seconde nozze per la donna, mentre Amoruso non si è mai sposato. La coppia, però, già convive: ma a Roma. Amoruso ha lasciato la Toscana per vivere nella città dove risiede la sua nuova compagna.

Lorenzo non ha esitato a comprare una nuova casa più grande per entrambi, che accoglie anche il loro cane Thor. E non finisce qui, perché Manila, nonostante non sia più una ragazzina, vorrebbe anche avere un figlio. La donna è reduce da un triste aborto spontaneo, ma vorrebbe riprovarci ancora. Del resto, mentre la Nazzaro ha due figli, l’ex calciatore non ne ha e non si è nemmeno mai sposato nonostante diverse relazioni. I due non si sono conosciuti a Temptation Island, ma su Instagram, dopo una serie di “cuoricini” e messaggi privati hanno poi deciso di incontrarsi.